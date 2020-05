OxygenOS : Oneplus annonce cinq nouvelles fonctionnalités proposées par les utilisateurs

Suite aux suggestions de sa communauté, OnePlus a validé cinq nouvelles fonctionnalités pour son interface OxygenOS sur Android. Parmi les nouveautés, un mode écran always-on, des dossiers dans le tiroir d'applications ou des photos privées mieux protégées.

Il y a deux mois, OnePlus lançait sur son site Internet une nouvelle entrée baptisée OnePlus Ideas. L’idée ? Permettre aux utilisateurs des smartphones de la marque de proposer de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être intégrées à terme dans l’interface OxygenOS du constructeur.

La marque chinoise a finalement annoncé jeudi dernier quelles seraient les cinq premières fonctions issues de ces propositions qui feraient leur entrée sur les futures versions d’OxygenOS :

Écran Always-on

Activation du lecteur d’empreintes digitales pour protéger les photos masquées dans la galerie

Jouer un son lorsque la batterie est complètement chargée

Des dossiers intégrés dans le tiroir d’applications

Ajout de fonctions plus essentielles dans le mode Zen

Concrètement, OnePlus a annoncé que le développement de l’écran always-on serait terminé autour du mois de juin avec une mise à jour prévue entre août et septembre pour les utilisateurs. Les autres fonctionnalités ont quant à elles été ajoutées à la feuille de route du constructeur sans davantage de précision quant à la date de mise à jour.

Quinze propositions rejetées par OnePlus

OnePlus a fait son choix parmi les vingt propositions les plus populaires au sein de sa plateforme Ideas et en a donc refusé quinze sans davantage d’explications. Parmi les propositions qui n’ont pas été retenues par la marque, on peut citer un mode OnePlus Dex, un enregistreur d’appels, l’installation par défaut de Google Messages pour profiter du RCS, un mode sombre noir pour écran Oled ou une illumination des bordures de l’écran à la réception des notifications.

Pour l’heure, OnePlus a annoncé que Ideas allait être mis en pause pour quelques mois, le temps de mener à bien les développements validés : « Ideas sera en rénovation pendant les prochains mois et nous nous reverrons durant l’été ». La firme invite par ailleurs les membres ayant fait les propositions gagnantes à participer au développement des fonctionnalités.