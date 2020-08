OnePlus Watch : la première montre connectée de OnePlus devrait bientôt débarquer

La OnePlus Watch sera bientôt une réalité. Après des rumeurs répétées sans jamais voir le projet se concrétiser, la première montre connectée de OnePlus devrait débarquer très bientôt, probablement lors du lancement du OnePlus 8T.

Cette fois c’est la bonne ! Enfin, a priori. Longtemps évoquée par OnePlus lui-même, sa première montre connectée devrait enfin voir le jour. Celle que les rumeurs baptisaient OneWatch devrait finalement s’appeller OnePlus Watch et débarquer d’ici quelques semaines. En effet, un produit de la marque portant le nom de code W301GB et le nom commercial OnePlus Watch a été certifié auprès de l’organisme de régulation IMDA, peut-on lire sur le site XDA-Developers. Si aucune information technique n’a fuité, le lancement d’une montre connectée estampillée OnePlus semble logique.

OnePlus Watch : l’art du timing

Il faut remonter à 2014 pour retrouver les premières rumeurs concernant une montre connectée OnePlus. Mais les rumeurs valent ce qu’elles valent et les fans attendaient avec impatience une déclaration officielle pour se prendre à rêver.

En 2016, Carl Pei, co-fondateur de l’entreprise, faisait mieux que confirmer le projet en dévoilant les premiers schémas d’une OnePlus Watch. Espoir vite déchu puisque le projet se soldait par un abandon pur et simple, OnePlus estimant que le marché, largement dominé par l’Apple Watch, n’était pas prêt à accueillir une nouvelle marque. Prudence est mère de sureté.

Quatre ans plus tard, le marché a bien évolué et les montres connectées habillent de plus en plus de poignets. D’ailleurs, les constructeurs de smartphones s’y sont (presque) tous mis, certains comme Samsung misant sur des modèles haut de gamme (dernière en date la Galaxy Watch 3), d’autres sur un bon rapport qualité-prix (realme Watch par exemple).

À quel sauce sera mangée la OnePlus Watch ? Sera-t-elle positionnée comme une concurrente directe de l’Apple Watch ou OnePlus compte-t-il en faire une alternative plus abordable ? La stratégie adoptée par le constructeur sur le marché de l’audio (les OnePlus Buds coûtent presque trois fois moins chers que les AirPods Pro) nous ferait pencher vers la seconde hypothèse.

Un temps annoncée pour accompagner la sortie du OnePlus 8, la OnePlus Watch devrait finalement montrer le bout du cadran lors de la présentation du OnePlus 8T prévue dans les prochaines semaines. Si toutefois OnePlus se tient à son calendrier habituel.