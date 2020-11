OnePlus 9 Pro : un premier aperçu possible du prochain smartphone

Après quelques fuites concernant le OnePlus 9, c'est le moment de découvrir de premières images du modèle Pro. OnePlus conserverait l'écran aux bords arrondis qui est pourtant décrié par une partie de la communauté.

Un très grand écran de 6,7 pouces

Ces rendus nous viennent d’OnLeaks, un leaker professionnel français connu également sous le de Steve Hemmerstoffer. Selon lui, il s’agit du OnePlus 9 Pro qui intégrerait un très grand écran avec une diagonale de 6,7 pouces. L’écran serait toujours perforé en haut à droite pour loger la caméra avant.

Que peut-on dire de ces visuels ? Le OnePlus 9 Pro serait un mélange du look du OnePlus 8T et de celui du OnePlus 8 Pro. Les indiscrétions de Steve Hemmerstoffer s’arrêtent à ça, on ne sait pas ce que OnePlus nous réserve pour ses caractéristiques. Étant donné que l’on devrait retrouver deux capteurs d’une définition de 48 mégapixels sur la version normale du OnePlus 9, il est probable que le modèle Pro dispose d’un appareil photo haut de gamme avec quelques surprises. Vous aurez également remarqué les bords arrondis de l’écran sur les côtés, c’est une caractéristique qui fait l’objet de nombreuses critiques.

D’après d’autres sources, les OnePlus 9 et 9 Pro seraient équipés de la prochaine puce de Qualcomm, le Snapdragon 875 avec au moins 8 Go de mémoire vive. Nous aurons bien plus d’éléments à nous mettre sous la dent en attendant son lancement qui serait prévu d’ici le mois de mars 2021.

OnePlus a récemment lancé son Nord, un smartphone 5G plus accessible que la gamme classique chez OnePlus, suivi par deux smartphones entrée de gamme : les N10 et N100.

Cette stratégie de OnePlus est critiquée car elle éloigne la marque de ce qui a fait son succès selon de nombreux observateurs, y compris dans l’équipe de Frandroid, malgré tout le 8T est considéré comme un des meilleurs appareils de OnePlus.

