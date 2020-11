OnePlus 9 : voilà à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone de la marque

D’après le site 91Mobiles, OnePlus pourrait présenter son prochain smartphone haut de gamme, le OnePlus 9, en mars prochain. Le site indien affirme avoir obtenu les premiers visuels 3D du smartphone.

Depuis quelques semaines, OnePlus s’est diversifié dans le domaine des smartphones. Alors que le constructeur ne proposait jusqu’à présent que des smartphones haut de gamme, il a lancé récemment ses OnePlus Nord N10 et OnePlus Nord N100. Le fabricant n’en oublie pas pour autant son cœur de cible et devrait présenter son OnePlus 9 en 2021.

Pour aller plus loin

Mise à jour Android : OnePlus privilégiera ses smartphones haut de gamme

Alors que le OnePlus 8T a été annoncé officiellement il y a un mois, voilà qu’émergent déjà les premiers rendus 3D du prochain téléphone haut de gamme de la marque, le OnePlus 9. C’est le site 91Mobiles qui affirme avoir mis la main sur les plans 3D de l’appareil dans un article publié ce samedi.

Selon le site indien, le OnePlus 9 devrait ainsi arborer un design bien plus sobre que le OnePlus 8T avec un dos uni sur lequel ne seraient affichés que le logo et le nom de la marque. Contrairement aux modèles de 2020, le OnePlus 9 devrait par ailleurs intégrer un module photo de la même couleur que le dos du smartphone, en l’occurrence blanc pour l’exemple mis en ligne par 91 Mobiles. Ce module disposerait de trois objectifs différents associés à des capteurs de 64, 16 et 8 mégapixels. Deux des trois appareils seraient par ailleurs particulièrement larges, de quoi suggérer l’intégration de capteurs de grande taille.

Des informations à prendre avec beaucoup de pincettes

En façade, le OnePlus 9 profiterait d’un écran plat de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran serait par ailleurs poinçonné dans l’angle supérieur gauche pour intégrer la caméra selfie. Selon les informations de 91Mobiles, le OnePlus 9 serait doté du Snapdragon 875 avec 8 Go de RAM, d’une charge rapide 65 W, d’un appareil de 32 mégapixels pour les selfies et d’une batterie de 5000 mAh. Par ailleurs, le smartphone ne sortirait pas en avril ou mai, mais dès le mois de mars 2021.

Reste que ces données sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Le site 91Mobiles a publié de nombreux leaks qui ont été avérés par la suite, mais ils provenaient toujours de sources vérifiées comme OnLeaks ou Ishan Agarwal. Cette fois, le site ne cite pas sa source. Impossible donc de savoir si les informations sont fiables ou non.