Oppo va nous parler photo lors d’une conférence annoncée ce 19 août

La nouvelle nous vient directement de Tasleem Arif, Vice président d'Oppo Inde, qui a évoqué sur Twitter l'annonce prochaine d'une nouveauté liée à la photo sur les smartphones de la marque. Entretemps, plusieurs médias ont reçu leurs invitations pour un évènement organisé le 19 août prochain, centré sur la photographie.

Il se trame quelque chose chez Oppo. La filiale indienne de la marque a commencé à teaser, le 13 août dernier, par l’intermédiaire de Tasleem Arif, une nouveauté « excitante qui va transformer pour toujours l’expérience [photo] de votre smartphone ». On en apprendra pas plus dans l’immédiat : le Vice-président d’Oppo Inde assure être tenu par un embargo et ne pas pouvoir en dire plus… mais l’on devrait néanmoins savoir assez vite ce que la marque mijote.

En parallèle, plusieurs médias spécialisés dont GSMArena ont en effet reçu leurs invitations pour un évènement bel et bien lié à la photo sur smartphone. Sobrement intitulée « Le future de l’imagerie, aujourd’hui », cette conférence est attendue le 19 août prochain à midi heure indienne (8h30 heure de Paris).

Nouveauté logicielle ou annonce matérielle ?

Pour l’instant il est assez difficile de savoir ce que nous réserve Oppo Inde. Sans tomber dans la divination et les prédictions au doigt mouillé, quelques pistes peuvent néanmoins être posées. Plus tôt en août, Oppo a notamment annoncé une nouvelle génération de capteurs photo placés sous l’écran, grâce à une dalle conçue en collaboration avec le fabricant d’écrans chinois BOE. Il est possible que l’évènement de jeudi soit l’occasion d’une présentation plus détaillée de cette nouveauté. D’aucuns pourraient aussi attendre une amélioration du mode microscope du Find X3 Pro.

L’hypothèse d’une simple annonce logicielle n’est pas non plus à écarter. Il s’agirait alors pour Oppo d’enrichir l’expérience photo proposée par ses smartphones au moyen d’une éventuelle mise à jour de son système ColorOS. Quoi qu’il en soit, et comme le souligne GSMArena, Oppo partagera vraisemblablement plus de teasers relatifs à l’événement de jeudi à mesure qu’il approchera. Nous devrions donc être rapidement un peu mieux éclairés sur ce qui se prépare.