Oppo MagVOOC : la charge magnétique sans fil s’étend à un nouveau constructeur

Après l'Apple MagSafe et le Realme Mag Dart, voici Oppo MagVOOC. Nous sommes officiellement rentrés dans l'ère du Mag, cette technologie de charge magnétique sans fil qui promet de simplifier la charge sans fil et d'offrir de nouveaux accessoires utiles.

Après Apple et son MagSafe remis au goût du jour, puis Realme, voici qu’Oppo s’y met. Le constructeur chinois vient de présenter sa nouvelle technologie nommée MagVOOC.

De la charge magnétique sans fil

On se moquait, un peu, de Realme avec son chargeur magnétique sans fil. Les performances de la technologie MagDart semblent au-dessus d’Apple, mais l’appareil est énorme puisqu’il embarque un système de refroidissement actif. Pour le coup, Oppo a soigné le design de ses nouveaux accessoires.

MagVOOC, qui vient de la combinaison du mot « Magnetic » (magnétique) et « VOOC » (le nom donné à sa technologie de charge rapide), a été montré sur un OPPO Find X3 Pro, qui a été probablement modifié, lors de la Smart China Expo 2021.

Trois accessoires ont été dévoilés, dont un chargeur relativement fin et conforme à la norme Qi avec une une puissance de 20 Watts.

Le deuxième appareil est la base de chargement magnétique sans fil MagVOOC. De conception plus conventionnelle et familière, cette base verticale et horizontale, au choix, propose une puissance de 40W, elle reste conforme à la norme Qi. Selon Oppo, une batterie de 4 000 mAh se chargerait en 56 minutes.

Enfin, il y a une batterie (pour faire écho à celle d’Apple) qui propose de la charge sans fil à 20 W et avec fil à 10 W. Par contre, aucune donnée sur sa capacité n’a été dévoilée.

Cette technologie sera donc, certainement, présente sur le futur flagship d’Oppo. Néanmoins, pour le moment, nous ne le connaissons pas.

La recharge à distance arrive également

En parallèle, le constructeur chinois a montré en avant-première sa technologie de recharge à distance. Ce système de charge, qui peut alimenter une batterie sans que le smartphone soit sur un socle, a une puissance d’environ 7 Watts. Ce n’était qu’un prototype fonctionnel, il n’est pas encore question de commercialiser cette technologie.