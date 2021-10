Oppo A54s officialisé, une variante très allégée du A54

Oppo vient d'annoncer l'A54s. Ce smartphone sera vendu sous les 230 euros et il tient difficilement la comparaison avec l'A54 commercialisé un peu plus tôt dans l'année.

Oppo est en train de lancer son tout nouveau A54s en Europe. Il vient compléter le récent A54, que l’on a testé, en ajoutant un « s ». Mais qu’est-ce qui change réellement ?

De moins bonnes performances mais un plus petit prix

L’Oppo A54s ne semble pas avoir grand chose avec le A54. Premièrement, il utilise un SoC MediaTek Helio G35 (comme le Redmi 9C qui est vendu une centaine d’euros) en lieu et place du Qualcomm Snapdragon 480. Il perd, au passage, le support 5G mais il perd également en performances, la puce de MediaTek est bien moins intéressante que celle de Qualcomm. En effet, ce SoC utilise un CPU avec octo-coeur Cortex-A53 ainsi qu’un GPU IMG PowerVR GE8320, théoriquement, cette puce est donc davantage énergivore et moins puissante que la puce Snapdragon du A54s.

De plus, l’A54s utilise un écran LCD en Full HD+ dont le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz, contre 90 Hz pour le A54. Quant à la partie photo, elle semble à première vue identique. On retrouve également une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge Super VOOC. L’Oppo A54s est alimenté par un port USB-C et dispose d’une prise casque 3,5 mm intégrée. Il est étanche IPX4, avec 8,4 mm d’épaisseur et un poids de 190 grammes.

L’Oppo A54 sera disponible en coloris noir et bleu, avec une disponibilité autour du 13 novembre. Le prix annoncé est de 229,99 €, nous attendons une officialisation en France désormais. Comme vous pouvez le constater, l’A54s est bien moins cher que l’A54, ce qui explique les différences de caractéristiques entre les deux smartphones.