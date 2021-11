Oppo Reno 6 Lite : design, écran, batterie, capteurs… tout ce qu’il faut savoir

Oppo devrait compléter sa gamme Reno 6 avec un Reno 6 Lite. Celui-ci reprendrait dans les grandes lignes le design de ses prédécesseurs avec une fiche technique plus accessible.

Oppo pourrait sortir un troisième smartphone pour sa gamme Reno 6, dévoilée en septembre dernier. Aux Oppo Reno 6 et Reno 6 Pro devrait donc s’ajouter un Oppo Reno 6 Lite, certainement moins cher que le modèle non pro.

On apprend sa possible existence par l’intermédiaire du leaker bien connu Evan Blass via deux rendus 3D. Sur ceux-ci, on peut apercevoir un design très proche de ses deux comparses. Le Reno 6 Lite conserverait le bloc photo rectangulaire à l’arrière, mais celui-ci perdrait son effet transparent pour un coloris noir plus classique. On constate aussi que le Reno 6 Lite ne possèderait pas les mêmes bords plats que le Reno 6 et que ses bordures sont bien plus larges que sur les deux autres modèles.

On aperçoit trois capteurs, et une inscription laisse entendre qu’au moins l’un d’eux possèderait une définition de 48 mégapixels.

Une idée de la fiche technique

Mais ce n’est pas tout ! Le 6 novembre dernier, une publicité du futur smartphone a été dévoilée sur Twitter. Et cette dernière contient la totalité de la fiche technique.

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone. -AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

Voici donc ce qu’on peut attendre de l’Oppo Reno 6 Lite :

Écran AMOLED FHD+ avec trou de perforation

Batterie de 5000 mAh

Chargement rapide de 33W

Scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran

SoC Qualcomm Snapdragon

6 Go + 5 Go de RAM virtuelle, 128 Go de ROM

Revêtement Glow

48 Mpx principal + 2 Mpx grand angle + 2 Mpx macro

Embellissement avec AI 2.0

Portrait de nuit

Amélioration de la scène AI

FlexDrop

Il reste tout de même quelques données inconnues comme le nom exact su SoC ou le taux de rafraichissement de l’écran. L’Oppo Reno 6 possédant déjà une vitesse d’affichage de 90 Hz, sauf surprise, la version Lite devrait proposer la même chose ou bien du 60 Hz. Comparé au Reno 6, signalons aussi que la charge 65W a été abandonnée au profit d’une charge 33 W.

Même s’il convient de rester prudent sur la fiche technique, étant donné que Oppo n’a absolument jamais communiqué sur ce smartphone, la publication d’une pub complète laisse penser qu’on ne devrait pas s’en situer bien loin. Bien entendu, on ne sait absolument pas quand Oppo a prévu de dévoiler l’appareil.

