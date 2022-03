OPPO amène la photographie au niveau supérieur avec sa gamme Find X5 5G

La succession de la gamme X3 est arrivée et elle est pleine de promesses. Une collaboration avec Hasselblad, la présence de ColorOS 12 ou encore la charge rapide SUPERVOOC 80 W... avec cette gamme, OPPO veut offrir une expérience utilisateur ultra premium. Tour d’horizon des trois nouveaux smartphones Find X5 d’OPPO.

Fidèle à ses habitudes, OPPO renouvelle chaque année la gamme Find et lui offre de très belles améliorations. Cette année, la marque lance trois nouveaux smartphones : l’OPPO Find X5 Pro 5G, le Find X5 5G et le Find X5 Lite 5G. Processeur de dernière génération, charge rapide et photographie au top sont au menu de ces trois produits, dont le plus abordable démarre à 499,90 euros, alors que le plus premium atteint les 1299,90 euros.

OPPO Find X5 Pro 5G : la photographie professionnelle sur smartphone

Le nouveau flagship d’OPPO est une vraie claque, tant sur la fiche technique que sur sa prise en main. La rédaction de Frandroid lui a décerné l’excellente note de 9/10 lors de son test. Et pour cause, ses qualités sont nombreuses.

Tout d’abord, il est esthétiquement réussi. Son design épuré et ses deux couleurs sobres (Noir et Blanc) en font un smartphone dont le design transpire l’élégance. Le module photo arrière ressemble à celui du Find X3 Pro avec une petite différence d’angle sur la partie basse de l’appareil. Au premier coup d’œil, clairement, ce smartphone capte le regard.

Son autre gros atout réside ensuite dans ses qualités d’image. Son triple module photo est constitué : d’un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 13 mégapixels équipé d’un téléobjectif x2. Il offre d’excellentes performances, grâce notamment à la présence de la puce MariSilicon X, pensée pour booster la qualité de l’image (en photo comme en vidéo).

On notera ensuite la présence d’une stabilisation sur cinq axes (optique et capteur), un privilège habituellement réservé aux appareils reflex. Elle permet en photo de réaliser des clichés nets dans presque toutes les circonstances et offre en vidéo une fluidité de mouvement et une stabilité plus qu’efficace.

L’OPPO Find X5 Pro 5G bénéficie également de la présence d’une lentille en verre sur le capteur principal pour réduire les aberrations chromatiques de 77% selon le constructeur.

Et comme si cela ne suffisait pas, OPPO s’est associé à Hasselblad, l’un des géants de la photographie moyen format. Un partenariat de prestige qui permet au constructeur d’offrir quelques atouts supplémentaires à l’application photo, notamment le mode XPan pour ne citer que lui. Une fonctionnalité qui permet de prendre des photos en noir et blanc ou en couleur en mode panoramique.

En vidéo, c’est le mode 4K nocturne qui démarque ce smartphone très haut de gamme en lui offrant des vidéos d’une très belle qualité, y compris dans des environnements dont la luminosité ne dépasse pas les 5 lux.

Pour le reste de la fiche technique, l’OPPO Find X5 Pro 5G offre des prestations plus que premium :

un écran 6,7 pouces, AMOLED, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif

un processeur Snapdragon 8 Gen 1 (le meilleur de sa catégorie)

une configuration musclée de 12 +256 Go de mémoire

une batterie de 5000 mAh

la charge rapide 80 W qui permet de passer de 0 à 100 % en 35 minutes

Petit bonus également : on notera qu’OPPO a doublé la durée de vie de sa batterie. Habituellement, au bout de 800 cycles de charge (soit deux ans d’utilisation), la batterie perd 20 % de ses capacités. Sur le nouvel OPPO Find X5 Pro 5G, on passe à 1600 cycles. L’assurance de profiter pendant pas moins de 4 ans d’un mobile au maximum de ses capacités.

L’OPPO Find X5 Pro 5G est disponible en précommande du 9 au 23 mars au prix de 1299,90 euros.

OPPO Find X5 5G : l’entre-deux parfait

Avec le Find X5 5G, OPPO s’adresse aux technophiles soucieux de posséder un smartphone premium, sans vouloir dépasser la barre symbolique des 1000 euros. Avec un tarif à 999 euros, le Find X5 5G offre une fiche technique très proche de celle du modèle Pro.

Son aspect reste similaire à celui de son grand frère. Seul l’appareil se démarque légèrement du modèle Pro dans son visuel comme dans ses caractéristiques. On retrouve par exemple le même module photo co-conçu avec Hasselblad. Le mode nuit 4K est également de la partie, tout comme la présence de la puce MariSilicon X. Seules la stabilisation sur 5 axes et la lentille en verre ne sont pas présentes sur l’OPPO Find X5 5G. Du côté de l’écran, il faudra tabler sur une dalle OLED de 6,5 pouces, certifiée HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le processeur diffère également puisqu’ici, c’est un Snapdragon 888 qui est proposé. L’autonomie est également au rendez-vous avec une belle batterie de 4800 mAh ainsi que la charge rapide SUPERVOOC 80 W. La configuration, enfin, est légèrement plus timide, mais assure avec 8+256 Go, une excellente fluidité ainsi qu’un espace de stockage confortable. Et si 8 Go de RAM ne suffisent pas, le smartphone dispose d’une fonctionnalité d’augmentation virtuelle de la RAM qui permet de gagner 5 Go d’espace supplémentaire. L’OPPO Find X5 5G vient, pour finir, avec Android 12 et ColorOS 12.1 natif.

L’OPPO Find X5 5G est disponible au prix de 999,90 euros et en précommande jusqu’au 23 mars.

OPPO Find X5 Lite 5G : petit prix, grosses performances

Le petit dernier de la gamme Find X5 Series 5G est également très bien équipé et offre un excellent rapport qualité-prix.

Un poil plus compact que l’OPPO Find X5 5G, la version Lite offre une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Proposé en deux coloris (Noir Stellaire et Bleu Étoilé), l’OPPO Find X5 Lite 5G est un smartphone au design soigné qui tient très bien en main.

À l’arrière, il bénéficie d’un triple capteur de 64 +8 +2 mégapixels et du mode Portrait Pro que l’on retrouvait sur la gamme Reno6 5G.

C’est par ailleurs sur son endurance que le Find X5 Lite se démarque. D’une part il est équipé d’une batterie de 4500 mAh et de la charge SUPERVOOC 65 W (34 minutes pour passer de 0 à 100 %). D’autre part, il profite d’une certification “fluidité rang A”, attribué par le célèbre organisme de certification allemand TÜV SÜD. L’assurance de disposer d’un smartphone qui tient deux jours sans nécessité de le charger, mais qui en plus conserve une fluidité de navigation hors pair sur plusieurs années. Côté configuration enfin, il faut compter sur 8+256 Go (extensible jusqu’à 1 To pour ceux qui stockent tout dans leur mobile).

L’OPPO Find X5 Lite 5G est disponible en précommande du 9 au 23 mars. Il est proposé au prix de 499 euros.

Des offres de précommandes très généreuses

Entre le 9 et le 23 mars, les précommandes sont ouvertes pour l’OPPO Find X5 Series 5G. Et bonne nouvelle : deux modèles sur les trois bénéficient de très belles offres.

L’OPPO Find X5 Pro 5G sera ainsi livré avec la toute nouvelle OPPO Watch Free, une paire d’écouteurs Enco X, un chargeur AIRVOOC ainsi qu’une très élégante coque en Kevlar.

De son côté, l’OPPO Find X5 5G profite d’un pack de précommande tout aussi bien doté. Pour toute précommande, vous pourrez en effet profiter de la Watch Free, des Enco X et de la coque en Kevlar. Seul le chargeur AIRVOOC manque à l’appel.