Pourquoi la nouvelle gamme Reno8 d’OPPO a tout pour séduire ?

Fraîchement annoncée, la nouvelle gamme OPPO Reno8 propose un trio de smartphones très aboutis. Du modèle Pro au Lite, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, d'autant plus qu'OPPO propose une garantie de 3 ans incluse.

Pour la rentrée, OPPO ne présente pas deux, mais trois produits. La gamme OPPO Reno8 comprend trois smartphones, l’OPPO Reno8 Lite, l’OPPO Reno8 et l’OPPO Reno8 Pro. Mais la star de cette gamme, c’est bien l’OPPO Reno8. Entre-deux parfait, il s’adresse à ceux qui veulent un smartphone beau, puissant et avec de belles prestations en photo, le tout à un tarif sous la barre des 600 euros.

L’OPPO Reno8 : un smartphone premium sans concession

Pour l’OPPO Reno8, OPPO a mis les petits plats dans les grands, à commencer par le design de ce smartphone. On y retrouve déjà l’aspect anguleux, caractéristique des derniers Reno (comme le Reno6) ainsi qu’une gamme de coloris plus aventureuse que sur d’autres modèles. On retrouve ainsi, en plus du Noir Chatoyant, une couleur Or Chatoyant offrant des nuances arc-en-ciel rafraichissantes.

Le module photo change lui aussi de forme et troque une classique excroissance carrée contre un module plus large et intégré au dos du mobile. Un design qui rappelle discrètement le bloc photo de l’OPPO Find X5 Pro. Exit ainsi le design des OPPO Reno7 ou 6, bienvenue aux capteurs intégrés en un bloc au dos du smartphone

À l’avant, le très bel écran de 6,43 pouces, AMOLED, couvre la quasi-totalité de la face avant du mobile. Avec une colorimétrie fidèle et une fluidité hors pair, le smartphone offre de plus un taux de rafraichissement de 90 Hz. Une belle performance pour un produit qui est, de surcroît, certifié Netflix HD et Amazon Prime HD. De quoi profiter de vos contenus de streaming vidéos dans la meilleure qualité possible.

La photo au meilleur de sa forme

Définitivement destiné aux amoureux de la photo, l’OPPO Reno8 offre un triple capteur alliant performances techniques et logicielles. Le capteur principal, offre une définition de 50 mégapixels, le second, un ultra-grand-angle, propose 8 mégapixels de définition. Le capteur macro, enfin, est de 2 mégapixels.

L’accent, mis sur la photographie de nuit, offre de belles performances, notamment grâce au mode Portait de Nuit Cinématographique et au mode Vidéo Ultra Nuit 4k.

À l’avant, un capteur de 32 mégapixels vient compléter la panoplie. Sa particularité ? C’est un capteur RGBW enrichis en photosites dits “blancs” permettant de capter jusqu’à 60 % de lumière en plus, selon le constructeur. Une aubaine pour vos selfies en soirée qui promettent d’être aussi éclatants qu’en plein jour.

Pour le reste de ce terminal, l’OPPO Reno8 offre de belles performances : puce Dimensity 1300, 8 Go de RAM et une solide batterie de 4500 mAh équipée de la charge SUPERVOOC 80W. De quoi profiter de votre smartphone longtemps et de le recharger entièrement en un temps record de 28 minutes seulement. L’OPPO Reno8 a d’ailleurs reçu les félicitations des experts de DXOMARK pour son autonomie qui s’élève à deux jours en usage modéré.

Bonne nouvelle : le stockage de base du téléphone est de 256 Go, soit le double des 128 Go qu’offrent généralement les smartphones concurrents dans cette gamme de prix. Déjà testé par la rédaction de Frandroid, l’OPPO Reno8 a obtenu la très bonne note de 8/10 dans nos colonnes.

Pour son lancement, l’OPPO Reno8 est disponible à 599,90 euros. Et, jusqu’au 14 septembre 2022 inclus, pour toute commande du smartphone, OPPO offre une paire de ses tout derniers écouteurs sans fil premium co-conçus avec Dynaudio d’OPPO Enco X2 d’une valeur de 199,99 euros.

L’OPPO Reno8 Lite : petit par le prix, grand par la performance

Plus accessible que son grand frère en termes de prix, l’OPPO Reno8 Lite n’en est pas moins performant, notamment sur la photo qui est son point fort.

Avec un design proche des générations précédentes, l’OPPO Reno8 Lite offre à l’avant, comme l’OPPO Reno8 un bel écran AMOLED de 6,43 pouces. À l’arrière, on retrouve un dos en polymère mat, au choix en Noir Cosmique ou Arc-en-ciel. Fin et léger avec ses 7,55 mm et ses 173 g, sa prise en main est idéale.

À l’arrière, son module photo, finement intégré au dos du mobile, offre un triple capteur de 64+2+2 mégapixels. Un triplet pensé pour sublimer les portraits. Ainsi, outre un module photo performant, l’OPPO Reno8 Lite propose aussi dans l’application photo un ensemble de modes dédiés qui raviront les portraitistes de tous horizons : Bokeh Flare Portrait, Portrait Couleur AI, ou encore Amélioration de la scène par l’IA. Même en faible lumière, OPPO promet une qualité de photo qui n’a rien de « Lite ».

Dans ses entrailles, l’OPPO Reno8 Lite peut compter sur le Snapdragon 695, compatible avec la 5G. À cela, on lui ajoute 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, extensible par l’ajout d’une carte microSD. Des capacités qui vous permettront, si vous êtes du genre à stocker beaucoup de fichiers, le tout en naviguant frénétiquement sur 12 applications en même temps, de tenir le coup sans voir votre terminal en finir avec la vie.

On notera enfin qu’avec une batterie de 4500 mAh et une charge SUPERVOOC 33W, l’OPPO Reno8 Lite décroche l’excellente note de 90 de la part de DXOMARK. À la clé, la garantie que votre terminal tiendra plus de deux jours en utilisation modérée. Une très belle performance qui place l’OPPO Reno8 Lite 3e dans le classement global des smartphones.

L’OPPO Reno8 Lite est disponible au prix de 449,90 euros dès aujourd’hui, et jusqu’au 14 septembre inclus, une paire d’écouteurs sans fil OPPO Enco Free2 d’une valeur de 99,99 euros sera offerte.

L’OPPO Reno8 Pro : le haut du panier

L’OPPO Reno8 Pro est le modèle le plus premium de la gamme. Il faut dire qu’avec un très bel écran AMOLED 120 Hz, il assure des contenus fluides aux couleurs chatoyantes que vous saurez apprécier si vous êtes grand consommateur de contenu vidéo.

C’est d’autant plus vrai que l’OPPO Reno8 Pro dispose des certifications HDR 10+, et WideVine L1, assurant une qualité maximale sur toutes vos plateformes de streaming préférées.

À l’instar de la gamme OPPO Find X5, l’OPPO Reno8 Pro bénéficie de plusieurs fonctionnalités innovantes comme la Vidéo Ultra Nuit 4K ou encore le mode Portrait de nuit cinématographique boosté par la puce MariSilicon X. Avec un triple module 50+8+2 mégapixels, les capacités photographiques de l’OPPO Reno8 Pro côtoient celles des meilleurs terminaux OPPO.

Autre point commun avec la gamme OPPO Find X5 : la charge rapide SUPERVOOC 80W qui assure de gagner 50 % de batterie en seulement 11 minutes de charge. La charge complète s’effectue quant à elle en 31 minutes montre en main.

Côté configuration enfin, OPPO a mis le paquet avec le puissant SoC MediaTek Dimensity 8100 Max, épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage de base. Tous les profils, même les plus exigeants, s’y retrouveront.

L’OPPO Reno8 Pro est disponible au prix de 799,90 euros, et, jusqu’au 14 septembre 2022 inclus, une paire d’écouteurs sans fil, les OPPO Enco X2 sera offerte par OPPO pour l’achat du smartphone. Les tous dernier écouteurs premium d’OPPO sont habituellement disponibles au prix de 199,99 euros. Un beau cadeau en somme.