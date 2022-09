L’excellent OPPO Reno8 est en ce moment à son meilleur prix chez Orange, avec ou sans forfait mobile

Lancé il y a moins d’une semaine, l’OPPO Reno8 a toutes les cartes en main pour devenir un incontournable de cette rentrée. Design élégant, charge ultra-rapide, photo de nuit au top... Son prix est d'ailleurs exceptionnellement en baisse chez Orange.

Composée de trois smartphones, la gamme Reno8 d’OPPO a été lancée en grande pompe il y a quelques jours. Parmi ces appareils, c’est indéniablement l’OPPO Reno8 qui est sous le feu des projecteurs. Il profite d’atouts très percutants comme la photo de nuit, une charge SUPERVOOC 80 W ou encore une garantie de trois ans à un tarif intéressant.

À l’occasion des « Cinq Jours 5G » d’Orange, c’est justement le tarif de l’OPPO Reno8 qui est encore plus attractif. L’opérateur permet d’obtenir des remises allant de 250 à 320 euros. Le tout avec une paire d’OPPO Enco X2 offerts. De quoi démarrer la rentrée du bon pied.

Un allié incontournable de vos photos

S’il n’est plus temps d’immortaliser vos vacances, vous aurez peut-être envie de conserver de beaux souvenirs de la rentrée de vos enfants ou de vos retrouvailles avec vos proches. Cela tombe bien, car la photographie est l’un des principaux atouts de l’OPPO Reno8.

Avec un triple capteur, dont les deux principaux co-conçus avec Sony (IMX766 et IMX709), de respectivement 50, 8 et 2 mégapixels, l’OPPO Reno8 promet des images d’une excellente qualité. Lors de son test, la rédaction de Frandroid notait « un capteur principal vraiment impressionnant […] particulièrement sur les couleurs ».

On retrouve également bon nombre de fonctionnalités logicielles pour améliorer vos photos et vidéos. Parmi celles-ci, des fonctions Vidéo Ultra Nuit, Vidéo Ultra HDR ainsi qu’un mode nuit amélioré grâce à l’algorithme Turbo RAW. Ce dernier permet d’obtenir, en JPG, des images nettes offrant de beaux contrastes et une bonne exposition de nuit.

Un design unique

Pour ne rien gâcher à vos photos, OPPO a conçu son Reno8 pour qu’il tombe très bien dans la main. Et ce notamment grâce à ses tranches bien marquées qui facilitent sa préhension.

Côté design, le dos mat n’offre aucune prise aux traces de doigt, et son coloris Noir Chatoyant en font un mobile élégant et original. Son module photo, intégré harmonieusement, ne fait qu’un avec le dos du téléphone. Et c’est du plus bel effet.

À l’avant, il propose un bel écran OLED 90 Hz de 6,43 pouces et une caméra selfie de 32 mégapixels RGBW. De quoi réussir tous vos autoportraits sans soucis. Et pour profiter pleinement de tous vos contenus, l’écran de l’OPPO Reno8 couvre pas moins de 90,8 % de la face avant du téléphone.

Si vous êtes grand consommateur de vidéos, vous serez ravis d’apprendre que l’OPPO Reno8 est certifié Netflix HD et Amazon Prime vidéo HD. Avec sa généreuse configuration comprenant 256 Go de mémoire de stockage, vous aurez également toute la liberté de télécharger des contenus à profusion.

Une charge (très) rapide et une batterie longue durée

Le risque de vous retrouver en panne de batterie en plein milieu d’un épisode est également très peu probable. D’abord parce que l’OPPO Reno8 dispose d’une généreuse batterie de 4500 mAh capable de tenir deux jours en utilisation normale. Cette dernière a d’ailleurs été conçue pour conserver a minima 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge (contre 800 habituellement).

Mais c’est surtout grâce à sa charge hyper rapide que l’OPPO Reno8 se démarque. Le SUPERVOOC 80 W n’a besoin que de 28 minutes pour faire passer la batterie de 0 à 100 %.

Des performances qui ont d’ailleurs été saluées par le très sérieux site DXOMARK. Les équipes du site de test ont en effet classé l’OPPO Reno8 en 3e position du classement global sur l’autonomie et la rapidité de charge. Un résultat assez exceptionnel pour un smartphone de cette gamme.

Un prix plus qu’attractif

L’OPPO Reno8 a été lancé au tarif de 599 euros. Mais grâce aux « Cinq Jours 5G » d’Orange qui courent jusqu’au 12 septembre, vous pouvez bénéficier de remises comprises entre 250 et 320 euros. On vous explique.

Si vous ne souhaitez pas vous engager auprès de l’opérateur, vous pourrez bénéficier de belles promotions sur l’achat d’un OPPO Reno8. Grâce à 100 euros de remise immédiate et 150 euros de bonus reprise, l’OPPO Reno8 passe à 349 euros, et ce, pour tous, clients Orange, ou non.

Et si vous êtes déjà client, 70 euros de remise client viennent d’ajouter au montant des réductions, faisant chuter le prix de l’OPPO Reno8 à 279 euros. Bonne nouvelle également, sur cette promotion sans engagement, vous pouvez également en bénéficier chez Sosh en réservant sur le site puis en rapportant votre ancien mobile en boutique Orange.

Si vous optez en revanche pour l’offre avec un engagement de 24 mois, que vous soyez déjà client ou non, vous profiterez d’un OPPO Reno8 à 1 euro avec un forfait Orange 150 Go. Vendu à 249 euros avec forfait, il bénéficie jusqu’au 12 septembre d’une remise immédiate de 50 euros et de 200 euros de bonus reprise.

Si vous êtes déjà client chez Orange, vous obtiendrez 70 euros de remise avantage client. Votre téléphone ne vous coûte déjà rien ? Ces 70 euros vous serons crédités sous forme d’avoir pour vous faire plaisir avec des accessoires disponibles en boutique.

Pour résumer, si vous êtes client chez Orange, l’OPPO Reno8 ne vous coûtera…rien. Le tout avec un généreux forfait 150 Go.

Si vous n’êtes pas client Orange, vous ferez toujours une bonne affaire, puisque l’ensemble des remises cumulées (hors prix de reprise de votre mobile) vous permettra d’acquérir un OPPO Reno8 à 349 euros.

Enfin, pendant la période de lancement qui va jusqu’au 14 septembre inclus, une paire d’OPPO Enco X2 est offerte par le constructeur pour l’achat d’un OPPO Reno8. Un joli cadeau d’une valeur de 199,90 euros.