Oppo Enco X3i, des écouteurs brillants à l’air de déjà vu

Outre son retour sur le marché des smartphones en France, Oppo vient de dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaires, les Enco X3i dont le design et la fiche technique rappellent furieusement celui des modèles OnePlus Buds 3…

Oppo Enco X3i // Source : Oppo

En même temps que l’annonce de ses nouveaux smartphones Oppo Reno 12 FS et Oppo A40, la marque présente ses nouveaux écouteurs Enco X3i. Déclinés en noir et bleu, ces modèles sont particulièrement brillants, exactement comme les OnePlus Buds 3. D’ailleurs, les écouteurs Oppo arborent les mêmes lignes que ceux de la marque sœur, tout comme leur étui de rangement de charge. En fait, ils proposent aussi les mêmes caractéristiques techniques à la virgule près.

Ainsi, on a droit à la présence de deux transducteurs (woofer et tweeter) de respectivement 10,4 et 6 mm de diamètre permettant, sur le papier, d’obtenir un son de très haute qualité grâce à la séparation des voies. Les écouteurs Oppo Enco X3i sont certifiés Hi-Res et supportent les codecs AAC, SBC et LHDC via la liaison sans fil Bluetooth 5.3.

Oppo Enco X3i intérieur // Source : Oppo

Une fonction ANC et une large autonomie

Ils embarquent trois microphones et proposent une fonction de réduction active de bruit avec un mode transparent pour écouter ce qui se passe autour de soi tout en profitant de la musique.

Oppo Enco X3i ANC // Source : Oppo

Avec l’ANC activé, Oppo promet 6h30 d’autonomie et jusqu’à 28h grâce à la recharge depuis l’étui. Lorsque la fonction de réduction de bruit est désactivée, la marque annonce une autonomie de 10h pour les écouteurs et jusqu’à 44h avec l’étui (pour un volume à 50%). Toujours d’après Oppo, il est possible d’avoir 2h d’autonomie après seulement 10 min de recharge. L’étui ne se recharge malheureusement pas sans fil mais via un port USB-C.

Les écouteurs sont certifiés IP55 pouvant donc résister à la pluie ou à la sueur, ce qui permet de les utiliser pour des séances sportives, par exemple.

Oppo Enco X3i avec étui // Source : Oppo

Exactement les mêmes dimensions et les mêmes fonctions

Exactement comme les écouteurs OnePlus Buds 3, les modèles Oppo Enco X3i font 4,8 grammes chacun. Ils ont des dimensions de 31,68 x 24,4 mm alors que l’étui mesure 58,72 x 25,81 mm. Ils sont livrés avec trois paires d’embouts. Côté fonctions, on peut compter sur la technologie Google Fast Pair pour l’appairage instantané avec un mobile sous Android, la double connexion (multipoint), l’auto calibration, le contrôle tactile personnalisable et un mode gaming pour une faible latence. Ils sont contrôlables via l’application HeyMelody.

Oppo Enco X3i // Source : Oppo

Les nouveaux écouteurs Oppo Enco X3i sont disponibles pour un prix de 99 euros.