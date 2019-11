On savait que l’Oppo Reno 3 Pro 5G allait être très fin. Or, malgré cela, il embarquera une batterie de 4025 mAh.

Même si sa date de sortie semble encore assez éloignée, l’Oppo Reno 3 Pro 5G s’est déjà montré au travers d’une image officielle. Celle-ci a en effet été partagée par le directeur marketing de la marque, Brian Shen, sur Twitter.

Dans son premier post, le représentant insisté surtout sur la finesse du produit. Avec seulement 7,7 mm d’épaisseur, il s’agit là, sans doute, du smartphone compatible 5G le plus fin du marché sur son segment de prix.

Or, ce n’est pas la seule information partagée par Brian Shen. Ayant reçu plusieurs questions concernant la batterie de l’Oppo Reno 3 Pro 5G, le dirigeant a tenu à rassurer son public.

In answer to some comments – OPPO Reno3 Pro 5G has a 4025mAh battery, matching users needs of power and speed even with it's thickness of 7.7mm. 🤓

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 29, 2019