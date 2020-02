Oppo Find X2 : un écran impressionnant confirmé par la marque

Oppo a dévoilé les caractéristiques de l'écran de son prochain flagship, le Oppo Find X2.

Après son excellent Oppo Find X de 2018, le fabricant chinois revient en 2020 avec un tout nouveau fleuron. Il sera officiellement dévoilé le 22 février prochain au MWC 2020, et pourrait d’ailleurs se sentir seul à cet événement.

On sait encore peu de choses sur cet Oppo Find X2 qui a plutôt réussi à échapper aux fuites jusqu’à présent. C’était sans compter le vice-président de la marque qui nous dévoile déjà des caractéristiques de l’écran du smartphone.

Dans un tweet, Brian Shen, qui dirige le marketing pour Oppo, en dit plus sur l’écran du Find X2.

This is my kind of ‘Flagship’ 🤓

🎞️ 120Hz Refresh rate

📺 2k Resolution

😋 240Hz Sampling

🔁 SDR to HDR conversion

🔆 HDR up to 1200nits brightness

📊 100% DCI-P3

— Brian Shen (@BrianShenYiRen) February 9, 2020