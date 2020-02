Oppo Find X2 : le vice-président annonce la charge sans fil 30W et une autonomie prometteuse

Alors que la présentation officielle du Find X2 devrait survenir dans les prochaines semaines, le vice-président d'Oppo annonce l'intégration de la recharge sans fil 30W. En prime, ce nouveau smartphone haut de gamme devrait briller par son excellente autonomie, si l'on en croit les dires du VP. Pas si étonnant de la part d'Oppo.

Annulation du MWC oblige, la conférence d’Oppo est, elle aussi, décalée. Le constructeur ne devrait plus tarder à communiquer une nouvelle date de présentation de ses Find X2 et X2 Pro, prévue en mars. En attendant, de nouvelles fuites devraient satisfaire les plus impatients d’entre vous. D’autant qu’elles proviennent du vice-président de la marque.

Oppo va lancer la recharge sans fil très rapide

Sur le réseau social chinois Weibo, Shen Yiren, vice-président d’Oppo, nous apprend (captures d’écran à l’appui) que l’Oppo Find X2 sera compatible avec la recharge sans fil 30 W. En proposant un tel système, Oppo combine donc charge sans fil et charge rapide.

En effet, Oppo annonçait en septembre dernier, à l’occasion de sa conférence VOOC (nom de sa technologie de recharge), que son système sans fil pouvait recharger une batterie de 4000 mAh à 100 % en 80 minutes seulement. Le constructeur comble ainsi un manque pour les utilisateurs estimant que la technologie sans fil est trop lente. Cette méthode de recharge viendra donc compléter la charge rapide 65W (USB-C), capable de recharger complètement un smartphone en 25 minutes et déjà confirmée par le PDG d’Oppo.

Autonomie prometteuse

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Shen Yiren partage des informations sur l’autonomie du Find X2. Sur la capture d’écran partagée sur Weibo, on constate que le smartphone n’a perdu que 19 % de batterie en 4h30 d’utilisation polyvalente, le tout avec l’écran 120Hz QHD+ activé (en mode sombre), une connexion 5G, pas de Wifi, WeChat, Weibo et d’autres applications actives, le tout avec une luminosité maximale pendant 2 heures.

Certes, ces premières données impressionnent et témoignent du savoir-faire d’Oppo. Le constructeur s’est déjà illustré en lançant les systèmes de recharge les plus rapides au monde. Estampillés VOOC, ils surclassent même la Warp Charge, technologie de OnePlus, pourtant réputée. Reste que nous attendrons d’avoir nous-mêmes testé les Find X2 et Find X2 Pro pour nous prononcer sur leurs performances au quotidien.