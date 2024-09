Optoma UHZ35, un vidéoprojecteur 3D aussi à l’aise pour le Home Cinéma que pour les jeux

Optoma, spécialiste des vidéoprojecteurs, vient de dévoiler son dernier-né : le modèle UHZ35. Capable d’afficher une définition Ultra HD avec une source laser, il veut être une solution polyvalente satisfaisant aussi bien les cinéphiles que les joueurs exigeants.

Optoma UHZ35 // Source : Optoma

Le nouveau vidéoprojecteur Optoma UHZ35 se distingue par ses performances visuelles assez impressionnantes. Non seulement il promet une image avec une définition Ultra HD (simulée depuis une matrice Full HD) mais il revendique une très forte luminosité, de 3500 Lumens, couplée à un rapport de contraste de 500 000:1 avec la technologie DLP DMD, selon la marque. Ces caractéristiques lui permettent d’être utilisé aussi bien dans des environnements relativement lumineux que, bien entendu dans la pénombre.

Notez sa compatibilité 3D (définition Full HD), ce qui est de plus en plus rare pour ce type d’appareil. À la différence de nombreux vidéoprojecteurs qui sortent actuellement, il n’embarque pas de systèmes spécifiques type Google TV ou autre. Il faut donc l’alimenter avec des sources externes exclusivement.

En outre, on peut compter sur une compatibilité avec les normes HDR10 et HLG, ainsi que la couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 pour une reproduction « fidèle des couleurs et une plage dynamique étendue », toujours d’après Optoma. Côté connectiques, il y a deux entrées HDMI 2.0, un port Ethernet, une prise RS232, un port USB-A et une sortie audio jack analogique.

Optoma UHZ35 // Source : Optoma

Le projecteur est capable de projeter des images allant jusqu’à 100 pouces (recommandé) à une distance d’environ 3 mètres, avec un maximum de 120 pouces. Cette flexibilité permet un usage dans différentes configurations de pièces, s’adaptant ainsi à la plupart des intérieurs. La source lumineuse laser DuraCore offre, selon Optoma, jusqu’à 30 000 heures de fonctionnement en mode Eco. La marque annonce une nuisance sonore de 28 dB à 35 dB maximum.

Optoma UHZ35 // Source : Optoma

Une solution optimisée pour le gaming

Le vidéoprojecteur UHZ35 se démarque particulièrement par ses performances en matière de jeu vidéo. Il offre une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz en résolution Full HD, soit quatre fois supérieure à la norme habituelle. Cette caractéristique, associée à une latence ultra faible de 4,4 ms pour le gaming sur PC, garantit une fluidité et une excellente réactivité. Pour les joueurs préférant la définition Ultra HD, le projecteur propose un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec une latence de 17 ms, selon la marque. Ces spécifications techniques placent le UHZ35 parmi les projecteurs les plus performants du marché pour le jeu vidéo.

Optoma UHZ35 // Source : Optoma

La technologie audio WiSA à bord pour un son sans fil de qualité et sans latence

Côté audio, l’un des points faibles de ce type d’appareil, le UHZ35 est certifié WiSA SoundSend. Cette technologie permet la transmission et la réception sans fil d’un son de très haute qualité. Cette certification assure une compatibilité optimale avec d’autres produits certifiés WiSA, garantissant une synchronisation parfaite et une latence imperceptible. On peut compter sur une connectique HDMI compatible eARC pour un retour audio vers un amplificateur idoine ou une barre de son, le cas échéant.

Optoma a accordé une attention particulière à l’aspect environnemental dans la conception de l’UHZ35. Le projecteur est 34% plus compact que ses prédécesseurs. Son châssis intègre 50% de plastiques recyclés, tandis que son emballage est composé à 97% de matériaux recyclables. Le UHZ35 se veut facile à installer. Pour cela, il dispose de fonctions de correction géométrique aux quatre coins et de correction du trapèze (horizontale et verticale). Notez que le moteur optique du projecteur bénéficie d’une certification IP6X, le rendant étanche à la poussière afin de minimiser les besoins d’entretien. L’appareil mesure 274 x 216 x 114 mm pour un poids de 3 kg.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Optoma UHZ35

Le nouveau vidéoprojecteur Optoma UHZ35 est disponible en blanc uniquement pour un prix de 1600 euros environ.