Orange Livebox 6 : vers un forfait Livebox Max particulièrement couteux

En attendant la présentation officielle de la Livebox 6, une fuite dévoile les premiers détails du forfait Livebox Max qui s'annonce onéreux.

Existe-t-il un marché pour les forfaits Internet très haut de gamme ? C’est ce qu’a cru Free en lançant l’offre Freebox Delta en 2018, qui ne semble pas avoir rencontré un franc succès. Le prochain à se lancer sur ce terrain pourrait bien être Orange. L’opérateur doit dévoiler la Livebox 6, qu’il a commencée à teaser, dès demain mercredi 6 avril. Le site MacGénération croit connaitre le forfait qui l’accompagnera. Son nom : Orange Livebox Max.

Un forfait à 50 euros par mois

Cette nouvelle offre Livebox Max va s’ajouter au catalogue de l’opérateur au-dessus du forfait Livebox Up Fibre. On parle donc d’un prix mensuel supérieur à 50 euros par mois pour ce forfait, hors promotion. On est loin des forfaits fibre à 16 ou 20 euros que l’on peut trouver sur notre comparateur.

Reste à savoir comment Orange pourra justifier le prix de ce nouvel abonnement. Free avait fait le choix d’intégrer des offres de SVOD comme Netflix pour faire passer le prix de son abonnement. Ici, il sera au moins question d’un accès à la Livebox 6 et ses nouvelles capacités comme une compatibilité Wi-Fi 6E et un port RJ45 à 2,5 Gb/s.

