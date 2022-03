Livebox 6 : premier teasing de la future box d’Orange

Orange commence à teaser sa prochaine box internet, la Livebox 6. Celle-ci sera présentée la semaine prochaine.

Cela fait plusieurs mois que l’on entend parler de la Livebox 6, la prochaine box internet d’Orange. Après les rumeurs, place à la présentation officielle, qui se tiendra la semaine prochaine.

La Livebox 6 début avril

Orange commence à envoyer des invitations aux médias pour un évènement qui se déroulera le mercredi 6 avril 2022 à 9 heures, heure de Paris. L’invitation ne laisse aucune place au mystère puisqu’il est indiqué qu’il s’agit de « la conférence de lancement de la nouvelle Livebox 6 ».

Celle-ci arrive deux ans et demi après la Livebox 5. Celle-ci se montrait particulièrement décevante et semblait n’être qu’une mise à jour de la Livebox 4 avec du plastique recyclé pour réduire l’empreinte carbone de l’appareil. Si son débit descendant total peut monter jusqu’à 2 Gb/s (1 Gb/s par appareil), il lui manque encore les dernières générations de WiFi notamment, que l’on attend sur le prochain modèle.

Un premier aperçu

L’invitation contient une image révélant un premier aperçu de la Livebox 6. On y aperçoit une bande en plastique entourée de part et d’autre de tissu, laissant penser qu’elle pourrait faire office d’enceinte. Pour un assistant connecté ?

En poussant la luminosité de l’image, un bouton en forme de lune apparait également. La fonction de ce bouton reste cependant encore un mystère. Une mise en veille pour réduire la consommation de la box (qui n’atteint pas celle d’un petit frigo…) ?

Selon les précédentes rumeurs, la Livebox 6 possèderait un port RJ45 allant jusqu’à 2,5 Gb/s, laissant penser qu’Orange pourrait proposer de nouvelles offres, allant au-delà des 2 Gb/s proposés actuellement sur le plus gros forfait Livebox Up Fibre. Par ailleurs, la box serait compatible avec le WiFi 6 et 6E.

Pour en savoir plus, rendez-vous le 6 avril.

