Orange prépare sa Livebox 6, on connaît déjà ses caractéristiques

Orange est en train de faire tester la future Livebox 6. Grâce à NextInpact, nous avons des caractéristiques techniques de la future box qui sera réservée aux abonnés Fibre.

Orange prépare bel et bien une nouvelle Livebox, après avoir introduit sur le marché la Livebox 5 en octobre 2019. Moins de deux après la 5, voici donc la Livebox 6 qui vient d’arriver chez les premiers utilisateurs au sein du programme bêta d’Orange. NextInpact a pu récupérer quelques informations d’un testeur.

Première information, cette Livebox 6 sera réservée aux clients Fibre. Elle devrait être vendue aux côtés de la Livebox 5 et même de la Livebox 4 que l’on retrouve encore chez Sosh. Ce n’est pas un remplacement de la Livebox 5… dont la durée de vie est encore très courte pour une box opérateur.

RJ45 à 2,5 Gb/s, Wi-Fi 6 et 6E…

Autre information qui devrait satisfaire les clients qui veulent une grosse bande passante chez eux : il y a un port RJ45 à 2,5 Gb/s en plus de quatre autres à 1 Gb/s. On parle bien des débits LAN (Local Area Network), dans le sens « réseau local », et non du débit WAN qui dépend des offres Fibre. Actuellement, la plus grosse offre Livebox Up Fibre offre 2 Gb/s de débits descendants partagés (soit 1 Gb/s par équipement) et 600 Mb/s en débit montant.

Quant à la connexion sans fil… la box sera compatible Wi-Fi 6 (2,4 et 5 GHz), mais il est également capable de supporter le Wi-Fi 6E (qui vient d’être certifié en France). Du côté des connectiques, c’est léger et efficace, on a un port USB 3.x. Il y a également un écran e-ink tactile, certainement pour afficher quelques informations, dont le code QR pour faciliter la connexion ou encore la gestion du Wi-Fi.

Il n’y a pas encore d’images ni de photos de la box, néanmoins nos confrères l’ont décrite : elle serait relativement imposante, avec un aspect tissu sur les façades latérales. Comme une console de jeu, elle peut être installée à l’horizontale ou à la verticale.

Pour le moment, nous n’avons aucune date de commercialisation. Il manque également tous les détails qui concerneront le boitier multimédia.

