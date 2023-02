Tremblement de terre : Orange rend gratuits les appels et SMS vers la Turquie et la Syrie

Après la catastrophe ayant touché la Turquie et le nord de la Syrie, Orange met en avant une action solidaire en rendant gratuits les appels et SMS depuis la France pendant une dizaine de jours.

Orange a décidé de rendre les appels mobiles et fixes ainsi que les SMS de France vers la Turquie et la Syrie gratuits pour tous ses clients pendant les prochains jours, jusqu’au 21 février 2023 plus précisément. La France et l’Espagne sont les premiers concernés et la Belgique suivra dans les heures qui viennent. Rappelons que le même type de mesure avait été enclenché par les opérateurs mobiles lors du début du conflit en Ukraine.

Les secours s’organisent grâce au réseau

Il faut dire qu’après le tremblement de terre de magnitude allant jusqu’à 7, 8 sur l’échelle de Richter dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, les réseaux de communication tournent à plein régime. Les familles cherchent évidemment à avoir des nouvelles de leurs proches sur place. Les secours notamment ont également besoin du réseau pour agir plus exactement et efficacement dans les zones de secours. Des secouristes venus de pays avoisinants comme la Moldavie ou la Roumanie sont d’ailleurs actuellement sur le territoire turc et bénéficient de la gratuité complète du roaming.

Dans son communiqué, le groupe Orange affiche son soutien aux populations et territoires touchés par cette catastrophe d’une ampleur inédite, et indique qu’il renouvellera ses actions selon l’évolution de la situation.

