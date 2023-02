Infrastructure, qualité de service, offres : pourquoi Orange est pionnier en France ?

En 2022, Orange a été classé comme le premier opérateur fixe et mobile. Et ce n’est pas pour rien. De l’infrastructure réseau au service client, l’opérateur multiplie les bons points et propose un service presque irréprochable.

Si vous n’êtes pas encore chez Orange pour votre box internet ou votre forfait mobile, 2023 est l’occasion de changer votre fusil d’épaule. En 2022, différents organismes d’études comme l’Arcep ou Nperf ont constaté que l’opérateur historique français affichait de meilleures performances que ses concurrents sur beaucoup de points. Un service client plus satisfaisant que la moyenne, un déploiement du réseau mobile plus étendu ou encore un wifi plus efficace, nombreux sont les atouts d’Orange pour offrir un service complet et de qualité.

Le meilleur réseau mobile du territoire

Si vous avez déjà pesté contre votre connexion internet sur la route des vacances, c’est que vous avez certainement expérimenté un passage en “zone blanche”, ces parties de la France où la couverture réseau est presque nulle.

Pour éviter au maximum de s’y confronter, l’Arcep, un organisme d’étude indépendant, classe chaque année les opérateurs qui offrent le meilleur débit moyen sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le réseau mobile d’Orange arrive ainsi en tête cette année avec un débit descendant (la quantité de données que vous pouvez recevoir en moyenne sur votre smartphone) de 143 Mbit/s sur l’ensemble de la métropole et de 217 Mbit/s en zone dense. Un chiffre largement supérieur à la moyenne de l’ensemble des acteurs du marché qui est de 94 Mbits/s. Avec un tel débit, vous n’aurez aucun mal à exploiter pleinement les capacités de votre smartphone, comme la navigation web ou le jeu en ligne.

Du côté de la consommation des contenus vidéo en streaming, l’opérateur se classe également en tête, toutes zones confondues. L’Arcep note que 98 % des vidéos sont visionnées en qualité parfaite en zones denses, 96 % en zone intermédiaire, et 90 % en zone rurale).

Des résultats qui vont de pair avec la très bonne couverture réseau de l’opérateur sur le territoire métropolitain. En 4G, Orange est ainsi sur le podium des meilleurs opérateurs mobiles avec une couverture de la population métropolitaine supérieure à 99 %. Le territoire métropolitain est quant à lui couvert à 94 % par l’opérateur. Traverser une zone blanche avec un forfait Orange est donc quasiment impossible.

L’acteur majeur du déploiement de la fibre

Depuis plusieurs années, Orange est le premier opérateur en termes de raccordement à la fibre sur l’ensemble du territoire. Le fournisseur historique regroupe le plus fort investissement sur l’ensemble du réseau fibre en France.

Dans les zones très denses, le réseau Orange représente 80 % de la fibre déployée. Un chiffre bien supérieur à celui de la concurrence, qui occupe 4 à 16 % du réseau total déployé dans ces mêmes zones.

Mieux, Orange est également l’opérateur qui investit le plus en recherche et développement pour rendre ses box internet les plus performantes possibles. C’est le premier à avoir intégré la norme Wi-Fi 6 à ses nouvelles box internet, les LiveBox 6.

Équiper ses box de la dernière norme de connexion sans fil présente plusieurs avantages. Le Wi-Fi 6 est d’abord plus sécurisé, car il propose un protocole de sécurité plus poussé qui chiffre mieux vos données sensibles.

Il offre par ailleurs une gestion plus intelligente du débit sur l’ensemble de vos appareils connectés. La priorité est ainsi donnée à ceux qui ont besoin d’un débit plus important, comme les ordinateurs portables.

Et pour ceux qui ne jurent que par le filaire, la LiveBox 6 d’Orange est équipée d’un port Ethernet multi-gigabit (avec un débit descendant jusqu’à 2 Gbit/s et un débit montant jusqu’à 800 Mbit/s avec la Fibre si vous disposez d’un appareil compatible).

Un service client aux petits soins

Côté satisfaction client, Orange se hisse également sur le podium aussi bien en sa qualité de fournisseur d’accès internet que d’opérateur mobile. Sur ce terrain, la concurrence est rude, mais l’opérateur historique bénéficie d’une excellente réputation.

L’Arcep le détaille dans son observatoire annuel et indique que la satisfaction des utilisateurs concernant leur accès à la fibre est en moyenne, tous opérateurs confondus, de 7,8/10. Une moyenne qu’Orange dépasse, se plaçant ainsi comme le mieux noté par les clients avec une moyenne de 8,1/10.

L’observatoire indépendant conclut enfin que sur l’ensemble des problèmes rencontrés par les usagers, Orange se place parmi les meilleurs pour apporter une solution. Il est même le premier lorsqu’il s’agit de la qualité de service. L’étude indique en effet que les utilisateurs inscrits chez Orange sont ceux qui rencontrent le moins de problèmes (15 % seulement contre une moyenne à 17 % en 2022).

Et si vous rencontrez malgré tout un problème avec votre wifi, Orange propose un accompagnement personnalisé et continu via son système Wi-Fi sérénité, pour que vous puissiez utiliser votre box internet au maximum de ses capacités. Pour garantir enfin de ne jamais être à court de datas en cas d’incident réseau, l’opérateur met à disposition 200 Go supplémentaires, sur votre smartphone avec forfait orange, ou via une Airbox wifi si vous êtes chez un autre opérateur mobile.

Un opérateur qui se détache de la concurrence

Si l’on considère l’ensemble des critères importants lorsque l’on cherche un bon fournisseur, Orange propose l’un des meilleurs services. Il regroupe un réseau internet parmi les plus performants et répandus, un des meilleurs services client disponibles à l’heure actuelle et l’opérateur historique reste un pionnier en termes d’avancées technologiques sur ses box internet.

Autant de bonnes raisons de rester chez Orange si vous êtes déjà client, ou de passer chez l’opérateur si vous n’y êtes pas encore.