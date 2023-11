Un indice montre qu’Orange pourrait passer à Android TV avec sa prochaine box

Orange a lancé une nouvelle box TV sous Android TV 12. Malheureusement, l'opérateur ne commercialise pas encore ce nouveau décodeur TV 4K en France.

La période est aux changements de box chez les opérateurs. Orange a discrètement lancé sa Livebox 7 en octobre 2023, et on attend de pied ferme la présentation de la Freebox V9 par Free. Et voilà que nous avons vent d’une nouvelle box chez Orange, cette fois il s’agit du décodeur TV.

Orange Pologne a en effet dévoilé une nouvelle box TV et l’opérateur passe pour la première fois à Android TV. Un indice potentiel pour ce que la marque prépare aussi pour le marché français.

Elle vaut quoi cette nouvelle box ?

La box 4K présentée par Orange Pologne reprend les codes de design de la Livebox 6 et 7 comme le fait remarquer Tiino-X83 sur Twitter (X). On peut donc raisonnablement se poser la question d’un futur lancement en France pour cette box TV.

Elle tourne sous Android TV 12, avec des caractéristiques plutôt moderne. À bord, on trouve un SoC Broadcom BCM72127 avec 3 Go de RAM et une mémoire eMMC de 32 Go. Côté connectique, on retrouve un port Ethernet 100 Mbit/s, du Wi-Fi 6 à 5 GHz, du Bluetooth 5.0 et un port HDMI 2.1.

La box supporte à la fois les DRM des services de SVOD comme Widevine et Playready, mais aussi les derniers formats video H.265, VP9, AV1, HDR10 et HDR HLG.

Avec Android TV et le Google Play Store à bord, toutes les applications de services de SVOD seront disponibles comme Netflix, ou Disney+.

Il ne reste plus qu’à espérer qu’Orange France adopte à son tour ce nouveau décodeur.