« La 5G chez Sosh, c’est un piège » : cette hausse de prix fait débat

Un mail de Sosh vous annonce une hausse de prix ? Pas de panique, on décrypte ces changements pour vous.

Sosh, la branche low-cost d’Orange, a décidé de secouer un peu ses abonnés en ce début 2025.

Merci à la personne qui nous a envoyé cette capture d’écran

Si vous faites partie des clients avec un ancien forfait « Série Limitée », vous avez peut-être reçu un petit mail qui annonce du changement : une augmentation de prix, mais aussi plus de giga et, pour certains, l’arrivée de la 5G.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Sosh Sosh Forfait Mobile

10 Go 6.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile 4G

40 Go 9.99€ /mois Découvrir Sosh Forfait Mobile

100 Mo 5.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Une hausse pour plus de gigas (et parfois la 5G)

Sosh a décidé de mettre la main au portefeuille de certains abonnés en augmentant le tarif mensuel de 1 à 3 euros, selon le forfait que vous avez. Mais attention, ce n’est pas juste une hausse pour le plaisir : en échange, vous repartez avec plus de données mobiles, et pour certains, un accès à la 5G.

Par exemple, si vous aviez un forfait à 20 Go pour 5,99 €, il passe maintenant à 40 Go pour 7,99 € (+2 € pour 20 Go de plus). Vous étiez à 40 Go pour 12,99 € ? Vous basculez à 100 Go avec la 5G pour 15,99 € (+3 € pour 60 Go et la 5G). Et pour ceux à 60 Go à 14,99 €, ça devient 100 Go 5G à 15,99 € (+1 € pour 40 Go et la 5G). D’autres forfaits semblent aussi touchés, mais on n’a pas encore toute la liste sous les yeux.

Ce qui saute aux yeux, c’est que les nouveaux tarifs s’alignent sur les paliers actuels de Sosh (40 Go, 100 Go…), mais pas forcément sur les prix habituels. Résultat : vous payez un peu plus, mais vous repartez avec un forfait plus généreux.

Vous n’êtes pas obligés d’accepter !

Bonne nouvelle pour les réfractaires au changement : cette augmentation n’est pas imposée. Si vous préférez garder votre forfait tel quel, sans payer plus et sans les gigas en bonus, c’est possible.

Vous avez jusqu’au 18 mars 2025 pour dire « non merci » via votre espace client Sosh. Pas de frais, pas de pénalités, juste un clic et vous restez sur votre ancien forfait.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G