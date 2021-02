Fantastique, enfants, queer, manga : la TV d’Orange accueille 9 services à la demande

À compter de ce jeudi, la TV d’Orange lance sur le canal 111 une plateforme intégrant neuf nouveaux services de vidéo à la demande. De contenus pour enfants aux films fantastiques, en passant par des documentaires et des mangas, l’opérateur veut proposer une offre variée, amenée à s’enrichir au fil des mois.

Le service de vidéos à la demande d’Orange continue de se renforcer. À compter de ce jeudi 4 février, la TV d’Orange accueille neuf nouveaux services pour satisfaire tous ses abonnés. D’autres viendront compléter l’offre au fil du temps, a déjà annoncé Guillaume Lacroix, directeur du divertissement chez Orange et satisfait de cette ouverture à des services spécialisés.

Une collaboration avec VOD Factory

Car pour mettre en place cette nouvelle plateforme qui s’affiche désormais sur le canal 111 sous la forme d’une mosaïque donnant accès à chaque service, Orange s’est associé à VOD Factory, une start-up spécialisée dans la mise à disposition de contenus de SVOD pour des clients et dans la distribution. Elle a ainsi conçu l’interface visible sur la TV d’Orange, mais aussi porté trois de ses services (Shadowz, QueerScreen et Spicee).

Pour composer sa nouvelle offre, Orange a joué la carte de la diversité. Diversité de contenus (documentaires, films, séries, cours, soutien scolaire, manga…), mais aussi de thématiques (cinéma, jeunesse, apprentissage, découvertes, sport…).

Des services à la demande pour tous les goûts

Neuf nouveaux services sont d’ores et déjà disponibles. Ils sont tous issus d’éditeurs français qui étaient déjà présents sur Internet et font office de référence dans leur domaine. À l’instar des chaînes sur abonnement proposées sur les bouquets des opérateurs, les services de SVOD sont présentés de la même manière par Orange, avec un abonnement mensuel sans engagement.

Benshi

Ce service est une offre 100 % jeunesse qui veut offrir « le meilleur du cinéma pour enfant ». Elle propose plus de 200 films en tous genres (animation, 3D, noir et blanc, comédie musicale, etc.). L’offre est éditorialisée, conçue par des experts qui proposent des fiches détaillées aux parents pour motiver le choix d’un film, mais aussi le public auquel il est recommandé.

Prix : 4,99 euros par mois.

iMusicSchool

La première école de musique en ligne vient proposer ses cours à travers deux applications à l’attention des débutants en piano et guitare. Une formation classique et une formation moderne sont disponibles, équivalentes à deux années en cours particuliers.

Prix : 2,99 euros par semaine et par application.

SchoolMouv

Destiné aux parents et aux enfants, SchoolMouv est un service de soutien scolaire pour aider à réviser ses cours à l’aide de vidéos ludiques et pédagogiques. Il reprend les contenus du service d’accompagnement scolaire en ligne du même nom. Les formats vidéo sont écrits par des professeurs et destinés aux élèves de la 6e à la Terminale, dans toutes les matières.

Prix : dès 8 euros par mois, tarif évolutif jusqu’à 19,99 euros par mois.

Shadowz

Le service se présente comme la plateforme de screaming, spécialisée en films d’horreur, fantastiques et thrillers. Plus de 350 films sont accessibles, des grands classiques aux films cultes en passant par des succès récents. En exclusivité, le service propose deux inédits par mois.

Prix : 4,99 euros par mois.

QueerScreen

C’est la chaîne destinée à la communauté LGBT et la première plateforme de streaming engagée. On y trouve plus de 300 films et séries du monde entier en accès illimité, avec de très nombreuses exclusivités et une création originale chaque mois.

Prix : 6,98 euros par mois.

Le Tigre YogaPlay

Plus d’excuse pour ne pas avoir le temps de faire du sport ou pour ne pas trouver le cours à son goût. Plus de 25 disciplines sont à disposition (yoga, Pilate, méditations, renforcement musculaire…) avec une centaine de cours enrichis fréquemment et adaptés à tous les niveaux (de 5 à 60 minutes).

Prix : 8 euros par mois.

Zone300

Le service pour les amateurs de chasse et pêche avec deux services thématiques différents, des centaines de documentaires et contenus originaux, avec des exclusivités chaque jour.

Prix : 9,98 euros par mois par chaîne

Tous ces services de vidéos à la demande sont accessibles depuis les box TV d’Orange compatibles. D’autres lancements sont prévus comme l’arrivée d’ADN (7 euros par mois), la plateforme très populaire auprès des fans d’animation japonaise qui propose notamment des épisodes de séries manga à succès une heure après leur diffusion au Japon (Naruto, One Piece, OnePunch Man…).

Spicee, plateforme 100 % documentaire, sera aussi prochainement disponible pour proposer un nouveau regard sur le mode avec des productions inédites et inspirantes (4,90 euros par mois). Des services thématiques autour du métal, du théâtre et de la voile font aussi partie des petits papiers et des prochains projets.

Comment accéder à la nouvelle plateforme thématique ?

Vous devez disposer d’une des dernières box Orange et d’un décodeur de dernière génération (Play, TV 4 et UHD) ;

Rendez-vous sur la chaîne 111 pour accéder à la mosaïque ;

Sélectionnez le service qui vous intéresse.