Le nouveau vélo électrique d’Origine impressionne par sa légèreté en plus d’être très joli

Connue et reconnue pour ses vélos haut de gamme et ultra personnalisables, la marque française Origine dégaine le second vélo électrique de son histoire. Son petit nom ? Le Montmartre. Son atout phare ? Son poids situé entre 12,8 et 15 kg. Le tout avec un joli travail sur les finitions.

Source : Origine

Si Origine est avant tout célèbre pour ses vélos mécaniques minutieusement assemblés à la main dans le nord de la France, l’entreprise tricolore a aussi mis un pied dans l’univers du vélo électrique il y a déjà deux ans de cela. Son premier modèle, l’Origine Help, nous avait globalement conquis lors de notre test complet.

Conduite grisante, maniabilité au poil et transmission d’une précision délectable : les quelques semaines passées à son guidon étaient clairement de bon augure pour la suite. Avec une question en tête : à quand Origine lancera son second modèle électrique ? Bonne nouvelle : à la rentrée 2024, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Son nom ? L’Origine Montmartre.

La légèreté au rendez-vous

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de rappeler la philosophie d’Origine. La marque s’appuie sur une doctrine voulue et assumée : l’ultra personnalisation de son vélo. Cadre, fourche, compteur, dérailleurs, disques, cassettes, pédaliers, roues, pneus, selle, tige de selle, cintre, potence, poignées, pédales, porte-bidon, porte-bagages, garde-boue : tout peut être configuré selon vos envies et les stocks disponibles. C’est impressionnant.

Source : Origine Source : Origine Source : Origine

L’Origine Montmartre adopte tout de même une base électrique immuable : un moteur moyeu Mahle X30 en l’occurrence, tout juste révélé en juin dernier. La force de ce système réside dans son rapport performance-poids. Comptez en effet 1,9 kg sur la balance, avec un couple de 45 Nm. Suffisant pour la ville, mais également suffisant pour un VAE aussi léger.

Car la grande force du Montmartre, c’est bel et bien son poids : entre 12,8 et 15 kg selon la configuration. Un vélo électrique urbain aussi allégé, c’est suffisamment rare pour le souligner. Ce moteur est associé à une batterie inamovible de 250 Wh – qui peut être couplée à un range extender de 180 Wh -, dont l’autonomie fournie n’est pas indiquée.

Un joli travail sur les finitions

Relevons aussi le travail de finitions opéré par les équipes d’Origine : le vélo électrique est visuellement une réussite, avec une gestion des câbles bien mieux maîtrisée par exemple. En fait, outre le moteur moyeu qui trahit son appartenance au monde du VAE, ce Montmartre pourrait presque se confondre avec un vélo classique.

« Nos ingénieurs ont mis au point un vélo électrique qui ressemble à un vélo traditionnel, facile à rouler comme un vélo traditionnel, qui se manipule comme un vélo traditionnel et qui roule comme un vélo électrique », explique d’ailleurs la marque dans son communiqué.

Source : Origine

Pour s’adapter au plus grand nombre, deux géométries de cadre ont été imaginées : un cadre fermé d’un côté, ou un cadre ouvert de l’autre qui facilite l’enjambement du vélo. Chaque cadre est garanti à vie, contre 2 ans pour le moteur, la batterie et les autres composants.

Quatre configurations par défaut

Quatre configurations de base sont proposées : les Montmartre M1, M2, M3 et M4. Transmises par la marque, les fiches techniques des deux premiers nommées sont identiques : Shimano Cues 9 vitesses (cassette 11-46), roues Mavic, tige de selle Ritchey 2B WTD 27,2 ou encore cintre Ritchey Flat 580.

Le Montmartre M1 se distingue en revanche sur son poids : 13,885 kg vs 15,390 kg pour le M2. Comment expliquer cette différence ? C’est très simple : le M2 embarque de série des gardes-boues et un porte-bagage arrière qui alourdit le tout. Leur prix respectif : 2978 euros et 3211 euros. Un équivalent en cadre Open existe aussi.

Source : Origine

Le Montmartre M3 monte légèrement en gamme, avec une transmission Shimano Tiagra (11-34) et un cintre Ritchey MTN Rize Comp 580. Dépouillée de tout équipement, il revendique un poids de 14,505 kg et un prix de 3340 euros. Une version en cadre Open est évidemment de mise.

20 coloris au choix

Enfin, le Montmartre M4 muscle encore plus le jeu, avec une transmission Shimano Cues à 11 vitesses (cassette 11-50), un porte-bagage fourni de série, un poids de 15,532 kg et un prix de 3804 euros. Même chanson : un itération Open est proposée.

Une sélection de 20 teintes est aussi mise à la disposition du client, qui, s’il le souhaite, peut transmettre sa couleur fétiche à Origine qui la reproduira ensuite.