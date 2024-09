On a essayé l’Origine Montmartre : il vous fait presque oublier que vous pilotez un vélo électrique

Nous avons pu essayer le temps d’une heure, à Paris, le tout dernier vélo électrique d’Origine, le Montmartre dans sa version M4 (3779 euros). Ce VAE se classe dans la catégorie des cycles légers, aussi appelés fitness. Quelles sont nos impressions après quelques premiers tours de roue ? Réponse ici.

Après un premier vélo électrique – le Help – qui a convaincu la rédaction en 2022, la célèbre marque française Origine revient à la charge en cette rentrée 2024 avec le Montmartre. Au menu du jour : une philosophie intacte, guidée par une seule et même volonté. À savoir, concevoir un vélo électrique léger, urbain et ultra personnalisable.

Origine est de ceux qui ne font pas les choses à moitié : la personnalisation du vélo est au cœur de l’expérience d’achat. Tout est customisable : cadre, fourche, compteur, dérailleurs, disques, cassettes, pédaliers, roues, pneus, selle, tige de selle, cintre, potence, poignées, pédales, porte-bidon, porte-bagages, garde-boue.

Un vélo électrique, vraiment ?

Pour son Montmartre, c’est peu ou prou la même chose, à une différence près : la base électrique est immuable. Frandroid a eu la chance de l’essayer durant une heure dans les rues de Paris aux côtés de François-Xavier Plaçais, Brand Manager chez Origine. Pour l’occasion, nous avons piloté le modèle M4, l’une des 4 versions préconfigurées – c’est par ailleurs la plus chère, à 3779 euros.

Visuellement, quelles leçons peut-on en tirer ? À titre purement subjectif, je l’aurais pensé un poil plus clinquant au premier regard – disons qu’il m’avait initialement beaucoup séduit sur les photos officielles. Il n’est nullement désagréable à regarder pour autant, ne vous en faites pas. Mais disons qu’il fait dans le classique.

Par contre, le Montmartre se démarque sur un point frappant : sa capacité à se confondre avec un vélo mécanique. C’est toute la force d’une motorisation légère, et donc discrète, qui vient se nicher sur le moyeu de la roue arrière. Il s’agit du moteur Mahle X30, révélé en juin dernier. Son atout ? Un excellent rapport poids-performance.

Avec 1,9 kg sur la balance pour 45 Nm de couple, le Mahle X30 se situe à mi-chemin entre le X20 (1,399 kg, 60 Nm de couple) et le X35 (2,1 kg, 40 Nm de couple). Il rentre par ailleurs en concurrence avec le Bosch Performance Line SX, d’environ 2 kg et d’un couple de 55 Nm. Il faut associer à ce Mahle X30 une batterie ultra discrète de 250 Wh, nichée dans la barre inférieure du cadre.

Un Mahle X30 pertinent

Vous obtenez là un vélo électrique qui ressemble à s’y méprendre à un cycle musculaire, avec un poids très maîtrisé de 15,5 kg – à noter que la version préconfigurée la plus abordable pointe à 13,5 kg. L’itération la plus légère peut en outre chuter à 12,8 kg.

En pratique, qu’est-ce que ça donne ? L’Origine Montmartre procure un plaisir de conduite certain. Pourquoi ? Car le Mahle X30 associé à un capteur de couple rend le pilotage naturel, dynamique et maîtrisé. Rappelons une nouvelle fois l’avantage d’un capteur de couple : l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. En quelque sorte, vous ne faites qu’un avec votre VAE.

Sans vous brusquer, mais avec une certaine vitalité tout de même, le Montmartre vous propulse très facilement à 25 km/h, la limite légale européenne. Sauf qu’avoir une motorisation aussi légère – et plus globalement un poids minime – vous permet facilement de faire grimper les watts et d’atteindre les 30 voire les 40 km/h à la force de vos jambes. C’est amusant, pour ceux qui aiment ça.

Allier plaisir électrique et musculaire

En fait, vous ne sentez pas l’effet on/off dont souffrent un certain nombre de VAE une fois passé les 25 km/h. C’est d’autant plus palpable lorsque le vélo électrique en question dépasse les 20 kg, soit un seuil bien souvent franchi. C’est là que le Montmartre se démarque des autres : son aspect fitness permet d’allier plaisir électrique et plaisir musculaire, sans effort physique insurmontable.

En outre, la transmission Shimano CUES à 11 vitesses (cassette 11-50) offre une belle amplitude pour jouer avec votre braquet. C’est appréciable d’avoir un minimum de polyvalence. En revanche, le groupe GRX testé sur l’Origine Help nous a clairement manqué, tant pour sa précision que pour sa rapidité et sa discrétion.

Le Shimano CUES à 11 vitesses n’est pas vilain pour autant, mais il ne boxe pas dans la même catégorie selon nous.

Deux points forts à mettre en exergue : sa très bonne agilité grâce à un train avant très joueur – presque trop joueur parfois même. Il y a, en tout cas, de quoi s’amuser. Très bonne prestation aussi des freins à disque hydrauliques Shimano GRX (disque de 180 mm) vraiment rassurants sur notre session d’essai. C’est important.

La simplicité avant tout

L’aspect technologique est minimaliste, mais a le mérite de simplifier l’expérience utilisateur. Par défaut, aucun compteur ou d’ordinateur de bord n’est proposé. Il faut se contenter d’un module Mahle intégré sur la barre supérieure du cadre. Avec, vous pouvez allumer le vélo, changer les modes d’assistance (chaque mode a sa couleur) et suivre l’autonomie restante.

Là où le Montmartre pêche, c’est au niveau du confort : nos fesses ont souffert. Ce qui est bizarre, c’est que la version M4 testée dans Paris n’était pas équipée de fourche suspendue. Or, le configurateur d’Origine inclut une telle fourche – une Rock Rudy XPLR de 40 mm de débattement – de série sur notre modèle testé. Cet élément compris dans le prix final coûte 421 euros. En le retirant, la note chute à 3250 euros environ.

Une batterie non amovible, malheureusement

Aussi, par défaut, le Montmartre M4 ne propose pas de garde-boue (facturé 35 euros en option), mais bel et bien un porte-bagages. L’ajout de garde-boue n’aurait pas été de trop vu le tarif final du vélo électrique. Enfin, la batterie inamovible est malheureusement un handicap à nos yeux.

Certes, le Montmartre jouit d’une certaine légèreté, mais devoir le stocker et donc le monter chez soi pour le recharger est un poids, sans mauvais jeu de mots. En imaginant un vélo électrique destiné à un usage urbain ainsi qu’à une cible urbaine, il est généralement préférable d’opter pour un accumulateur amovible. Mais ce n’est que notre avis.

Un prix élitiste

Plus globalement, cet Origine Montmartre vaut son pesant d’or tout de même : 2978 euros dans sa configuration minimale, ce qui en fait un cycle haut de gamme clairement pas à la portée de tous. En face, le Momentum Voya E Plus 2 a aussi quelques atouts à faire valoir à un tarif plus mesuré (2450 euros tout équipé).