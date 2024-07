Oura Ring 4 : la future bague connectée de référence apparaît avant sa sortie

Oura a fait certifier sa prochaine bague connectée. Ce nouveau modèle, qui s'annonce déjà comme une bague de référence, devrait apporter plusieurs nouveautés, notamment en termes de design.

Avant même l’annonce de la Galaxy Ring de Samsung, les bagues connectées avaient le vent en poupe. En figure de proue, le constructeur finlandais Oura fait figure à la fois de précurseur et de leader du marché. Seulement, sa dernière bague connectée en date, l‘Oura Ring 3, est sortie il y a près de trois ans, en octobre 2021, et commence à se faire vieille.

Il semble donc qu’Oura soit en train de développer une nouvelle bague connectée pour succéder à son anneau de santé. Comme le rapporte le site Android Authority, la firme finlandaise a en effet fait certifier un nouvel anneau de santé auprès de la FCC, la commission américaine en charge des télécommunications.

Pour l’heure, on ignore encore s’il s’agira d’une bague lancée sous le nom d’Oura Ring 4, ou d’un modèle plus accessible ou au tarif plus élevé. La certification permet cependant de connaître son numéro de modèle : OA11. À titre de comparaison, l’Oura Ring 3 est connue sous le numéro de modèle JZ90. Par ailleurs, il s’est écoulé trois ans entre la sortie de l’Oura Ring de 2e génération, en 2018, et celle de l’Oura Ring 3, en 2021. Il semble donc que le constructeur s’apprête donc bel et bien à lancer un nouveau modèle.

Une bague avec un design plus opaque

Dans les informations partagées par Android Authority, on découvre que la nouvelle bague connectée d’Oura devrait au moins être proposée en taille US 10. Pour rappel, l’Oura Ring 3 était déjà déclinée en huit tailles, de l’US 6 à l’US 13. Cependant, concrètement au modèle « Heritage » lancé par Oura il y a quelques années, avec une surface relativement plate, la nouvelle bague de la firme devrait adopter une forme tout en rondeur. Elle ne disposerait pas même d’excroissance à l’intérieur pour loger les différents capteurs comme c’est le cas sur l’Oura Ring 3, au même titre que la Galaxy Ring ou l’Amazfit Helio Ring.

Sur les photos, on peut par ailleurs distinguer une surface interne qui semble parfaitement opaque. Un changement de design par rapport à l’Oura Ring 3 qui laissait percevoir une partie de l’électronique grâce à une surface transparente. Ici, seuls les capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 semblent visibles.

Pour l’heure, on ignore encore si la Oura Ring 4 — s’il s’agit bel et bien de son nom — apportera de nouvelles mesures de santé lors de sa sortie. On ignore également quand le constructeur souhaite annoncer son nouvel anneau de santé.