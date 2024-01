Cet objectif photo compact vous permettra de capturer le moindre détail de très près

Panasonic a dévoilé un nouvel objectif pour ses appareils photo plein format, une optique macro 100 mm particulièrement compacte.

Dans le domaine de la photo, Panasonic ne chôme pas. Non content d’avoir lancé rien de moins que trois appareils photo à objectif interchangeable l’an dernier, le constructeur japonais présente, ce lundi, son nouvel objectif à destination des appareils photo full frame à monture L, le Lumix 100 mm f/2,8 macro.

Il s’agit ici d’un objectif à focale fixe pensé pour les appareils photo à capteur 24 x 36 mm du constructeur japonais, à savoir ses Lumix S5, S1H, S1R, S1, S5 II et S5 IIX. Il vient ainsi compléter la gamme des petits objectifs Lumix à grande ouverture aux côtés des optiques 18 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm et 85 mm, ouvrant toutes à f/1,8, même s’il propose une plus petite ouverture de f/2,8.

La parenté se fait essentiellement au niveau de la compacité, le nouveau Lumix 100 mm f/2,8 macro étant un véritable poids plume pour une optique de ce type avec des dimensions de 73,6 x 82 mm, semblables à celles des autres cailloux de la marque, pour un poids contenu de 300 grammes. À titre de comparaison, l’objectif Canon 100 mm f/2,8 macro — pour reflex néanmoins — affiche quant à lui un poids de 625 grammes. Selon Lumix, l’objectif serait ainsi « deux fois plus petit que ses concurrents directs ».

Une mise à point dès 20,4 cm

Comme son nom l’indique, ce nouvel objectif Lumix pour appareils photo plein format est par ailleurs compatible avec la macrophotographie avec un rapport de grossissement de 1:1. Concrètement, cela signifie que votre sujet occupera la même place sur le capteur que sa taille réelle. Il sera ainsi possible de faire la mise au point à partir d’une distance de 20,4 cm au plus proche. Par ailleurs, pour se faciliter la tâche et éviter que l’objectif ne balaie trop en faisant la mise au point, Panasonic a intégré un bouton permettant de sélectionner parmi trois plages de mise au point : de 20 cm à l’infini, de 20 à 50 cm ou de 50 cm à l’infini.

Du côté de la construction optique, l’objectif Lumix 100 mm macro f/2,8 est doté de 13 éléments répartis en 11 groupes avec un diaphragme à neuf lamelles et un diamètre de filtre de 67 mm. Il profite en outre de trois lentilles asphériques utilisées pour réduire la taille de l’objectif. L’optique est par ailleurs annoncée comme résistante à l’eau, au froid et à la poussière. Elle profite bien évidemment d’un moteur d’autofocus linéaire, mais également d’une nouvelle bague de mise au point. Panasonic indique par ailleurs avoir minimisé le focus breathing. Seul point noir à l’horizon, l’objectif n’est pas stabilisé et il faudra donc se reposer uniquement sur la stabilisation du boîtier.

L’objectif Panasonic Lumix 100 mm f/2,8 macro sera lancé dans le courant du mois de janvier. Il sera disponible en France au prix de 1099 euros.