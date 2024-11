Casque avec réduction de bruit Panasonic RB-HX330BDEK, entre performance et accessibilité

Le constructeur japonais Panasonic va enfin commercialiser le casque RB-HX330B, un modèle circum-aural qui combine fonctionnalités avancées et prix contenu. Présenté lors de l’IFA 2024 à Berlin, ce modèle vise à démocratiser les technologies audio haut de gamme.

Casque Panasonic RB-HX330B // Source : Panasonic

Le casque RB-HX330B nous a été présenté en avant-première lors du dernier salon IFA 2024 à Berlin, en septembre. Il sera enfin disponible début décembre en boutique. Il s’agit d’un modèle qui englobe les oreilles afin de proposer une isolation passive mais permet également de profiter d’une isolation active de bruit. Selon Panasonic, cette dernière proposerait une atténuation de -22dB, donc un module très efficace pour limiter les bruits environnants et se trouver ainsi dans une bulle audio immersive.

Côté audio, le casque Panasonic RB-HX330B est équipé de transducteurs de 40 millimètres et de la technologie XBS (Extra Bass System). Il promet une restitution sonore équilibrée avec des basses profondes, selon la marque.

Côté connectivité, on peut compter sur une compatibilité Bluetooth 5.3, autorisant la connexion simultanée à deux appareils. Les codecs SBC et AAC sont pris en charge. Le casque conserve également une entrée jack 3,5 mm pour une utilisation filaire. Il est compatible avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant pour les commandes vocales.

Autonomie et ergonomie optimisées

L’autonomie est l’un des points forts du RB-HX330B. Selon la marque, il peut offrir jusqu’à 55 heures d’écoute sans réduction de bruit active, et 35 heures avec cette fonction activée. On est loin des 100 heures promises par le AKG N9 Hybrid mais c’est déjà bien dans cette gamme. La charge rapide permet de récupérer 3 heures d’utilisation en seulement 15 minutes de charge via le port USB-C.

Concernant le design, le casque propose des lignes sobres avec un arceau ajustable. Les écouteurs peuvent se replier pour un transport aisé. Pesant 183 grammes, le casque reste léger malgré sa batterie de 430 mAh. Pour le contrôle de la lecture de la musique, la gestion du volume et l’activation de la fonction de réduction de bruit, il y a des boutons physiques sur l’écouteur gauche.

Disponibilité et prix du casque Panasonic RB-HX330B

Commercialisé uniquement en noir à 69 euros, le casque Panasonic RB-HX330B se positionne sur le segment de l’entrée/milieu de gamme. Cette stratégie tarifaire agressive permet à Panasonic de proposer des fonctionnalités habituellement réservées aux modèles plus onéreux, comme la réduction de bruit active ou la connexion multipoint.