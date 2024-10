Aucune latence pour ces écouteurs et ce casque AKG à l’autonomie record

La marque AKG, filiale de Samsung Electronics, vient de lancer deux nouveaux produits phares : le casque circum-aural N9 Hybrid voulant offrir une autonomie record et les écouteurs true wireless N5 Hybrid. Les deux sont livrés avec un dongle USB-C pour limiter le temps de latence.

AKG N9 Hybrid // Source : AKG

Afin de tenter de se démarquer des autres modèles actuellement disponibles sur le marché, le casque AKG N9 Hybrid et les écouteurs N5 Hybrid sont livrés avec un dongle USB-C fonctionnant à 2,4 GHz et permettant d’offrir une liaison sans fil « instantanée » et minimisant ainsi les potentiels temps de latence depuis les appareils auxquels ils sont connectés. On retrouve notamment ce concept avec les écouteurs SteelSeries Arctis GameBuds, par exemple.

AKG N5 Hybrid // Source : AKG

Cela peut aussi bien fonctionner sur un PC, qu’un smartphone, voire une console de jeux, par exemple afin de permettre une synchronisation des plus optimales. L’accessoire peut être astucieusement rangé dans l’oreillette gauche du casque ou dans l’étui de transport/recharge des écouteurs.

AKG N9 Hybrid // Source : AKG

Notez également que la marque fournit un adaptateur USB-C vers USB-A, si nécessaire.

Les deux dispositifs sont compatibles Bluetooth avec la prise en charge des technologies Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair afin d’être instantanément appairés avec des smartphones ou des ordinateurs supportant cette technologie et pouvoir passer d’un appareil à un autre en un instant. Bien entendu, il supporte également la fonction multipoint.

Des ajustements en temps réel

Les écouteurs AKG N5 Hybrid et le casque AKG N9 Hybrid sont compatibles avec l’audio Hi-Res, les codecs AAC, SBC et LDAC et offrent un son spatial immersif, selon la marque. Le casque est doté de 6 microphones et d’une fonction de réduction de bruit active, tout comme les écouteurs (présence de 4 microphones).

AKG N5 Hybrid // Source : AKG

Des ajustements en temps réel sont prévus pour s’adapter, le cas échéant, à tous les types d’environnement sonore des plus calmes aux plus bruyants. Pour garder le contrôle, il est toutefois possible d’activer manuellement le niveau de la réduction de bruit. Pour les écouteurs, la forme du conduit auditif est automatiquement détectée afin de compenser les fuites sonores, ce qui n’est pas le cas pour le casque étant donné qu’il englobe l’intégralité des oreilles.

Avec les deux appareils, AKG promet des conversations parfaitement claires notamment pour les appels, mais également pour les visioconférences grâce notamment à des algorithmes de réduction de bruit ambiant. Notez qu’il est possible d’affiner la voix pour les réunions et bien entendu d’ajuster le son pour l’écoute. Dès que vous commencez à parler, le son se met automatiquement en pause.

AKG N9 Hybrid // Source : AKG

Les écouteurs AKG N5 Hybrid sont certifiés IP54 pouvant ainsi résister à des éclaboussures ainsi qu’à la sueur les rendant aptes à vous accompagner pour des séances sportives, par exemple. Les deux appareils sont configurables via l’application AKG Headphones.

AKG N5 Hybrid // Source : AKG

Une autonomie à n’en plus finir

Côté autonomie, AKG annonce une écoute en continu jusqu’à 10 heures avec une seule charge pour les écouteurs N5 Hybrid et jusqu’à 3 recharges avec l’étui pour une durée totale de 40 heures en connexion Bluetooth (fonction ANC désactivée). En utilisant le dongle USB-C, la marque annonce une autonomie maximale de 4 heures 30 avec une seule charge. 15 Minutes de recharge permettraient d’obtenir 4 heures d’autonomie.

Quant au casque, avec une liaison Bluetooth (fonction ANC désactivée), la marque promet jusqu’à 100 heures d’écoute continue et jusqu’à 85 heures via la clé USB.

Et le son dans tout ça ?

Le N9 Hybrid se positionne comme le nouveau fleuron de la gamme de casques AKG. Ce modèle circum-aural sans fil arbore un design élégant, plutôt épuré avec un arceau ajustable et plusieurs boutons de contrôle sur les écouteurs. Il veut promettre une qualité sonore impressionnante grâce à ses transducteurs de 40 mm en polymère à cristaux liquides. Ces derniers entendent minimiser les distorsions pour une musique plus juste.

AKG N9 Hybrid // Source : AKG

Pour les écouteurs N5 Hybrid, ils sont dotés de transducteurs de 10 mm avec revêtement diamant qui promettent une restitution sonore précise et détaillée.

Disponibilité et prix des écouteurs AKG N5 Hybrid et du casque AKG N9 Hybrid

Le nouveau casque AKG N9 Hybrid sera prochainement disponible en noir ou en blanc pour un prix de 350 euros environ. Comptez sur un tarif recommandé de 280 euros pour les écouteurs AKG N5 Hybrid uniquement en noir.

