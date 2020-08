Lumix S5 : Panasonic dévoile en partie son prochain appareil photo full frame

Panasonic a annoncé la date de présentation de son prochain appareil photo full frame, le Lumix S5. Pour faire patienter, le constructeur a déjà dévoilé quelques éléments du design du boîtier.

Décidément, l’été 2020 est placé sous l’égide des boîtiers full frame en photo. Alors que Sony a récemment présenté son nouvel A7S III, précédé du Nikon Z5 à la fin du mois de juillet, c’est désormais au tour de Panasonic de préparer ses cartes pour son prochain boîtier 24 x 36 mm.

Le constructeur japonais a, en effet, annoncé ce mercredi la date de présentation de son prochain appareil photo hybride doté d’un capteur full frame, le Panasonic Lumix S5. Ce boîtier devrait logiquement intégrer la gamme S de Panasonic pour l’instant constituée d’un seul modèle, le Lumix S1, décliné en S1H, S1RM, S1M et S1R.

Un boîtier qui devrait être plus compact que le Lumix S1

Avec le Panasonic Lumix S5, il devrait donc s’agir pour la firme de Kadoma de dévoiler un appareil photo plus compact que le Lumix S1, plutôt encombrant avec son poids de 1 017 grammes avec carte SD et batterie. Selon les informations du leaker japonais Nokishita, l’appareil pèserait en effet 714 grammes (avec batterie et carte SD). Il serait bien évidemment doté d’un capteur full frame de 24 x 36 mm, capable de capturer des clichés d’une définition de 24 mégapixels, mais également d’un viseur Oled et d’une capacité à tourner des séquences en 4K à 30 images par seconde.

Il faudra encore patienter un peu avant de découvrir ce Panasonic Lumix S5. Le constructeur japonais a ainsi prévu une présentation officielle le mercredi 2 septembre à 16h. Pour faire patienter, Panasonic livre une photo sombre de l’appareil sur laquelle on peut distinguer les mentions « Lumix » et « S5 », mais aussi découvrir trois molettes pour les réglages. « Panasonic est engagé à répondre aux demandes passionnées de tous les créateurs grâce à sa gamme Lumix, et le nouveau Lumix S5 est l’incarnation de cet engagement », indique également la firme japonaise.