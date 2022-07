L’application Philips Hue dévoile une nouvelle scène d’éclairage par accident

Annoncée il y a quelques mois, la scène « Natural Light » de Philips Hue a fait son apparition dans l’application de contrôle avant d’être rapidement retirée. Une erreur de la marque qui laisse entendre que son arrivée serait néanmoins imminente.

À l’automne dernier, la scène « Natural Light » de Philips Hue avait été annoncée avec une arrivée imminente, mais son déploiement avait finalement été repoussé à une date ultérieure. Attendue depuis longtemps par les utilisateurs, elle permet de simuler une lumière naturelle tout au long de la journée. Un lecteur de HueBlog a repéré sa présence dans l’application.

Une scène de Philips Hue qui simule la lumière naturelle

Cette scène promet d’offrir un éclairage connecté qui simule la lumière du soleil tout au long de la journée. Elle adapte l’intensité lumineuse, mais aussi la chaleur de façon automatique. Par défaut, elle débute par des tons clairs et froids pour terminer par des lumières plus chaudes et plus tamisées le soir.

Une scène que l’on peut modifier dans l’application avec cinq périodes à personnaliser. On peut régler les paramètres d’éclairage, les plages horaires, les lampes utilisées (ampoules, bandes LED, luminaires, etc.) ainsi que la luminosité.

Une scène aperçue dans l’application Philips Hue

Dans la fonction de recherche de la galerie des scènes de Philips Hue, on trouvait jusqu’à il y a peu « Natural Light », (« Lumière naturelle » en français). On pouvait l’ajouter à ses pièces et même l’utiliser. Cependant, le fabricant s’est rendu compte de sa bourde et l’a retirée.

Les utilisateurs qui l’avaient ajoutée ont vu ce message apparaître (traduction de l’anglais) : « La scène de lumière naturelle n’est pas encore officiellement prise en charge. Nous vous recommandons fortement de ne pas installer cette scène pour le moment. Nous vous informerons lorsqu’elle sera prête à être utilisée. L’utilisation de cette scène entraînera un comportement inattendu de votre système Hue ».

