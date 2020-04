Les excellents TV Philips The One sont en promotion : 4K UHD et Ambilight à prix doux

La Fnac propose actuellement trois téléviseurs Philips de la gamme The One en promotion. C'est le bon moment pour profiter de la technologie Ambilight et de contenus 4K UHD sans se ruiner.

Les séries et les films sont des compagnons de premier choix pour occuper au mieux le confinement actuel. Pour en profiter pleinement, un bon téléviseur est très appréciable. Comme ceux de la gamme The One de Philips, qui ont l’immense avantage de proposer de l’Ambilight et de la 4K à des prix abordables. Le téléviseur 50PUS7354 est d’ailleurs le téléviseur que nous recommandons dans notre guide d’achat des meilleures TV 4K et HDR de 50 pouces en 2020. Trois téléviseurs Philips The One sont actuellement en promotion à la Fnac. Ils profitent des mêmes technologies, mais dans trois diagonales différentes :

De nombreuses technologies embarquées

Alors que certains téléviseurs accessibles font l’impasse sur certaines technologies pour faire baisser le prix, Philips a décidé de presque toutes les embarquer sur ses téléviseurs de la gamme The One. Sur la partie vidéo, on retrouve donc les normes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Trois normes différentes pour un même objectif : proposer un niveau de luminosité élevé afin d’améliorer la plage dynamique. Cela permet ainsi de distinguer plus de détails au sein des zones sombres et lumineuses d’une même image.

Sur la partie audio, on retrouve cette fois les technologies Dolby Audio et Dolby Atmos. Avec cette dernière, les téléviseurs Philips The One sont capables de diffuser du son sur 64 canaux différents, pour une spatialisation verticale et horizontale. Bien entendu, pour en profiter, il faut y connecter un kit d’enceintes compatible.

Des téléviseurs connectés avec Android TV

Les téléviseurs The One de Philips embarquent la version 9 d’Android TV. C’est l’une des meilleures interfaces TV du marché, surtout lorsqu’elle fonctionne de manière parfaitement fluide comme sur les téléviseurs The One. Avec Android TV, vous pouvez diffuser des contenus de votre smartphone Android vers votre TV grâce au Chromecast intégré, mais aussi télécharger vos applications favorites depuis le Play Store. Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube ou encore Disney+ sont ainsi disponibles sur le téléviseur, sans avoir à y connecter un smartphone.

Les téléviseurs The One peuvent aussi être contrôlés par la voix grâce à Google Assistant. Alors que cette fonctionnalité peut paraître accessoire, elle est vraiment pratique, car l’utilisation d’un clavier avec une télécommande n’est pas chose aisée. Plutôt que de taper le nom de votre série sur Netflix, un « Ok Google, lance Better Call Saul sur Netflix » suffit. Enfin, vous pouvez éteindre votre téléviseur sans avoir à chercher la télécommande au fin fond de canapé avec un « Ok Google, éteint le téléviseur ».

Une bonne qualité d’image

Les téléviseurs Philips The One proposés ici sont équipés de dalle LCD type VA avec un rétroéclairage Direct LED. Dans les faits, ces téléviseurs proposent un bon contraste avec une qualité d’image très satisfaisante. La calibration n’est pas parfaite, mais vous pouvez retrouver quelques modifications à effectuer dans notre test. Après ce passage dans les réglages, les couleurs sont bien plus équilibrées et se rapprochent d’une fidélité parfaite.

Enfin, les téléviseurs The One sont équipés du processeur Philips P5. Celui-ci est très bon dans l’upscalling, qui simule une image 4K depuis une source HD ou Full HD. Cela permet d’améliorer significativement la qualité de l’image, notamment pour les chaînes de télévision qui ne sont pas encore passées à la 4K.

Qu’est-ce que la technologie Ambilight de Philips

L’Ambilight est une technologie propriétaire de Philips. Des LEDs placées au dos des téléviseurs diffusent un halo de lumière colorée sur le mur autour du téléviseur, en adéquation avec le contenu visionné. Cette technologie a l’avantage de donner artificiellement plus de profondeur à l’image, pour une meilleure immersion. Vous pouvez même activer l’Ambilight pour égayer votre pièce lorsque le téléviseur est en veille. Enfin, la technologie est aussi désactivable pour les personnes qui sont indisposées par celle-ci.

Les trois téléviseurs que nous vous présentons ci-dessous disposent d’Ambilight sur trois côtés, c’est-à-dire avec des LEDs à droite, à gauche et en haut de l’écran.

Trois téléviseurs The One en promotion

La Fnac propose actuellement des remises immédiates intéressantes sur trois téléviseurs The One. Ces téléviseurs ont la même fiche technique, à l’exception de la diagonale de l’écran. Vous retrouvez ainsi :

Enfin, les téléviseurs Philips The One profitent d’un design à la fois pratique et beau. Les bordures métalliques sont fines et élégantes, et l’écran repose sur petit un pied central. Celui-ci peut pivoter afin d’adapter les angles de vision selon votre position face à l’écran.

Pour savoir quelle diagonale d’écran choisir, un calcul permet d’identifier la distance minimale optimale entre le téléviseur et le spectateur. Celle-ci correspond à environ 1,5 ou 2 fois la diagonale de l’écran pour les téléviseurs 4K. Ainsi, la distance minimale optimale pour le téléviseur Philips The One 58PUS7304 58 pouces se situe entre 2,20 mètres et 3 mètres.