Porsche révèle un concept de van électrique futuriste qualifié de « navette spatiale »

La Porsche Renndienst électrique ne se cantonnera peut-être qu’au stade de concept, mais force est de constater que la firme allemande n’a pas peur de sortir de sa zone de confort pour apposer son ADN stylistique à une gamme de véhicules rarement explorée.

Porsche s’est amusé à jouer la carte de la transparence en révélant une série de véhicules ayant uniquement fait l’objet de concept ou prototype, entre 2005 et 2019. Sans que les projets n’aillent ensuite plus loin, pour des raisons que seule la marque d’outre-Rhin connaît. Au total, quinze voitures sont mises en exergue dans son communiqué de presse « Porsche Unseen ».

Un six places futuriste

Parmi les véhicules présentés, une certaine Porsche Renndienst : pour ce concept de van électrique, le groupe ose la petite comparaison avec le « Volkswagen T1 rehaussé Rennsport des années 60 », comme le note Automobile Propre, « qui a ensuite donné naissance à une longue série de véhicules d’assistance technique Porsche basés sur les Combi de Volkswagen », poursuit le média spécialisé.

Si Porsche ne révèle aucune caractéristique technique de ce quatre-roues, il tente néanmoins d’expliquer les contours de ce projet échafaudé en 2018 :

La vision de Porsche Renndienst est l’interprétation libre d’un concept dédié à la famille, pour six personnes. L’équipe de designers a conçu une « navette spatiale » futuriste aux proportions excitantes. Ce projet montre comment l’ADN stylistique de Porsche peut être utilisé sur un segment inconnu pour la marque.

Pour aller plus loin

La société poursuit : « À l’intérieur, les passagers se retrouvent dans un habitacle de voyage confortable et modulable. Le chauffeur est assis dans un siège central ». Visuellement, ce concept a clairement de l’allure : ses formes très rondes et son côté très lisse lui apportent une belle touche d’élégance qui a le mérite d’attirer le regard.

Des projets déjà sur les rails

On doute néanmoins que Porsche se lance dans la commercialisation d’un tel modèle électrique, elle qui concentre ses ressources financières et techniques dans des modèles propres à sa gamme. Le Maican est par exemple en cours de développement et s’invitera aux côtés de la Taycan déjà catapultée sur le marché.