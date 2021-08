Drones : Qualcomm place ses pions pour des drones intelligents et compatibles 5G

Qualcomm a annoncé une nouvelle plateforme pour permettre à tout le monde de concevoir des drones intelligents et connectés en 5G : Qualcomm Flight RB5 5G.

Dans le domaine des drones, on connaît les principales marques grand public comme DJI, Parrot ou Yuneec. Néanmoins, derrière certains de ces drones se cache en fait une plateforme développée par Qualcomm. Comme pour les smartphones où il conçoit différentes puces et solutions logicielles, Qualcomm propose également des solutions clé en main du côté des drones grand public, mais aussi et surtout professionnels.

La firme américaine s’est en fait lancée en 2015 sur ce secteur avec son programme Qualcomm Flight, en partenariat avec la Nasa, avant d’accélérer en 2018 avec Qualcomm Flight Pro. Désormais, c’est une nouvelle page qu’ouvre le constructeur avec la plateforme Qualcomm Flight RB5 5G.

Comme son nom l’indique, cette nouvelle plateforme permettra aux professionnels d’utiliser des drones compatibles avec la 5G, mais profitant également d’une intelligence artificielle. De quoi apporter différents avantages pour les drones, que ce soit pour la plus faible latence du réseau 5G — par rapport à la 4G utilisée jusque-là — ou pour l’autonomie de certains drones.

Il sera ainsi possible pour les professionnels de prévoir à l’avance les trajets empruntés par les drones qui pourront s’adapter automatiquement en fonction de ce qu’ils observent. La plateforme Flight RB5 5G va également intégré un SoC dédié, capable d’enregistrer des images en 8K à 30 FPS ou en 4K à 120 FPS avec stabilisation électronique, zoom numérique ou utilisation simultanée de plusieurs capteurs.

Une plateforme surtout destinée aux drones professionnels, mais pas seulement

Dans un premier temps, cette nouvelle plateforme Qualcomm Flight RB5 5G ne sera proposée qu’à destination des professionnels et des entreprises avec plusieurs secteurs dans son viseur : le cinéma, la livraison, les secours, l’agriculture et les travaux publics. Les clients de Qualcomm pourront ainsi utiliser la plateforme pour l’adapter à leurs besoins. En fonction des nécessités de chaque industrie, ils pourront ainsi utiliser telle ou telle fonctionnalité proposée par Flight RB5 5G.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que Qualcomm exclut de voir sa plateforme utilisée par un constructeur de drones grand public. Le constructeur nous a indiqué avoir déjà vendu ses solutions à des constructeurs fabricant leurs propres drones pour les proposer ensuite au grand public. Qualcomm ne nous a cependant pas indiqué quels étaient les fabricants de drones concernés.

Pour les professionnels, Qualcomm ouvre les précommandes de son Flight RB5 5G dès ce mardi. Plusieurs solutions sont proposées, qu’il s’agisse du SoC seul, du SiP ou du SoM. Qualcomm s’est d’ailleurs associé à Modal AI pour concevoir le drone de développement de sa nouvelle plateforme Flight RB5 5 G.