Xiaomi 14, Galaxy S24… pourquoi ils pourraient sortir encore plus tôt

Pour pouvoir sortir leurs téléphones, les constructeurs de smartphones dépendent du calendrier fixé par Qualcomm, le concepteur de la puce haut de gamme la plus plébiscitée. Pour le Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm songerait à avancer encore le calendrier pour arriver en octobre. De quoi imaginer une sortie encore avancée des futurs Galaxy S24 ou Xiaomi 14.

Voilà une nouvelle qui a de quoi surprendre les habitués du calendrier des sorties de smartphones. D’après le leaker Digital Chat Station, certainement le plus fiable qui officie sur Weibo, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm pourrait avancer encore un peu plus son calendrier.

Le Snapdragon 8 Gen 2 avait déjà été présenté plus tôt que son prédécesseur, le 16 novembre 2022, au lieu du 1er décembre 2021 pour le Snapdragon 8 Gen 1. Pour le Snapdragon 8 Gen 3, la firme de San Diego viserait carrément octobre ou début novembre.

Une tendance à s’avancer chez les constructeurs

Si cela semble très tôt, on pourrait arguer qu’il s’agit du sens de l’histoire. Après tout, le Xiaomi 13 a été annoncé pour le marché chinois le 19 décembre 2022, soit 11 jours avant son prédécesseur. Les Galaxy S23 sont sortis eux dès le 1er février, 8 petits jours avant les S22. Le OnePlus 11, lui, décroche la palme avec une présentation dès le 4 janvier 2022.

Avec une telle course à qui sortira son téléphone le premier, on peut donc imaginer que les constructeurs poussent en ce sens et que Qualcomm suive le sens du vent. Une chose est certaine, si la puce sort plus tôt, une partie des constructeurs ne résisteront pas à l’envie de dévoiler leurs précieux produits avant les petits camarades. On pourrait donc imaginer voir les Galaxy S24, Xiaomi 14 et autre OnePlus 12 encore plus tôt.

Un très bon cru 2023

Rappelons que des premiers tests que nous avons réalisés, le Snapdragon 8 Gen 2 semble être une réussite totale. Plus puissant, exempt de problème de chauffe comme c’était le cas pour le Snapdragon 8 Gen 1, arrivée sur la totalité des Galaxy S (ce qui permet de récupérer une très importante part de marché sur le haut de gamme).

Devant cette réussite, on peut de ce fait se prendre à imaginer que l’avancement de ce calendrier cacherait l’ambition pour Qualcomm de passer cette année sur la sortie d’une puce siglée d’un Plus. Traditionnellement, le Snapdragon du début d’année est toujours suivi d’une version overclockée en deuxième partie de l’année. Le Snapdragon 888 est suivi du 888 Plus, le 8 Gen 1 du 8+ Gen 1. Et s’il n’y avait pas de 8+ Gen 2 ?

Pour le moment, il ne s’agit que de spéculation de notre part bien sûr, mais devant les excellentes performances du 8 Gen 2, la sortie d’un 8+ Gen 2 parait un peu inutile.

L’année dernière, le 8+ Gen 1 a davantage servi de pompier face au bouillonnant 8 Gen 1 touché par des surchauffes, changeant même de fondeur d’une puce à l’autre pour passer de Samsung à TSMC. Le 8 Gen 2 ne souffrant pas de tels soucis, la sortie d’une puce Plus parait moins nécessaire. Si elle venait à sortir, elle se contenterait surement d’une sortie sur quelques modèles ultra haut de gamme ou gaming.

Qu’attendre d’un Snapdragon 8 Gen 3

D’après NoteBookCheck, le Snapdragon 8 Gen 3 pourrait tabler sur un gain de performances de 25 % sur le CPU. Le média spécule alors sur un gain de 20 % en efficience énergétique.

