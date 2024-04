La bataille des performances : voici le classement de mars des smartphones sur AnTuTu

La course aux performances dans le monde des smartphones est plus serrée que jamais. Intéressons-nous au classement du mois de mars d'AnTuTu, qui oppose deux poids lourds du secteur : Qualcomm et MediaTek.

Les benchmarks synthétiques sont des outils précieux pour comparer les performances des appareils entre eux. Bien qu’ils ne reflètent pas toujours l’expérience utilisateur réelle, ils offrent un aperçu intéressant des capacités brutes des composants.

Parmi les références en la matière, AnTuTu est l’un des plus populaires. Penchons-nous sur le classement du mois de mars, marqué par une compétition féroce entre deux géants des semi-conducteurs : Qualcomm et MediaTek.

Une course serrée au sommet

Le classement du mois de mars est particulièrement intéressant, car il met en lumière les performances des dernières puces des deux fabricants. D’un côté, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fleuron de la gamme du géant américain, et de l’autre, le MediaTek Dimensity 9300, représentant du fabricant taïwanais. Ces deux puces se livrent une bataille acharnée pour la première place du podium.

C’est finalement l’Asus ROG 8 Pro qui prend la tête du classement, grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 3.

Il est talonné de près par l’Oppo Find X7, équipé du Dimensity 9300. Le reste du top 10 est composé d’un mélange de smartphones équipés des deux puces, avec une compétition très serrée entre les deux fabricants.

MediaTek, le géant discret

Si Qualcomm et Apple sont souvent mis en avant dans les médias, il ne faut pas oublier que MediaTek est un acteur majeur sur le marché des processeurs. Selon les données de Canalys, MediaTek a expédié pas moins de 117 millions de puces ARM au quatrième trimestre 2023, laissant loin derrière Apple avec 78 millions et Qualcomm avec 69 millions. Samsung et HiSilicon (Huawei) arrivent encore plus loin avec respectivement 13 et 7 millions d’unités, suivis de Google avec 3 millions de puces.

Pourtant, MediaTek reste discret sur le segment haut de gamme des smartphones, où Qualcomm et Apple sont les plus visibles. Le fabricant taïwanais est surtout connu pour ses puces de milieu de gamme, qui équipent de nombreux smartphones abordables. Mais avec le Dimensity 9300, MediaTek montre qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs.