Bonne nouvelle pour les utilisateurs Linux : les PC ARM seront compatibles

Les utilisateurs de Linux ont eu du mal à s'adapter à l'arrivée d'Apple Silicon, mais le passage des PC à l'architecture ARM ne devrait pas poser de problème grâce au support natif des distributions Linux sur le Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Les utilisateurs de Linux ont eu des sueurs froides lors du passage à Apple Silicon.

Le passage aux puces ARM sur les Mac a, en effet, causé des problèmes aux utilisateurs de distributions GNU/Linux, qui ont dû attendre des initiatives comme le projet Asahi pour pouvoir installer Linux sur leurs machines. Mais avec la sortie prochaine du Snapdragon X Elite de Qualcomm, les utilisateurs de Linux peuvent être rassurés : le support natif des distributions Linux sera assuré.

Qualcomm a annoncé que le bootloader du Snapdragon X Elite prendra en charge le démarrage UEFI standard, et que Grub sera utilisé pour le dual boot. De plus, diverses fonctionnalités seront prises en charge, telles que les pilotes audio par défaut, un cache système SSD NVMe sur PCIe, l’horloge matérielle et la prise en charge de l’ADSP et du CDSP (Digital Signal Processor) sur la puce.

Grâce au projet Aarch64 Laptops

Ce support natif des distributions Linux est réalisé en partie grâce au projet Aarch64 Laptops, une coopération entre Lenovo, ARM et Linaro. Ce projet vise à assurer la compatibilité des distributions Linux avec les ordinateurs portables équipés de puces ARM.

Bien sûr, tout n’est pas parfait et il est possible que certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec leur distribution Linux sur les PC ARM. Cependant, la prise en charge native des distributions Linux sur le Snapdragon X Elite de Qualcomm est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Linux, qui pourront ainsi profiter des avantages de l’architecture ARM sans avoir à se soucier de la compatibilité de leur système d’exploitation.