Linux s’adapte de mieux en mieux aux MacBook M1 et M2 grâce aux progrès du projet Asahi

Installer GNU/Linux sur un Mac Apple Silicon ? Bon courage ! Une équipe de passionnés travaille sur le projet depuis trois ans. Ils ont fait des progrès significatifs ces derniers temps.

Le projet Asahi, c’est une aventure passionnante pour les passionnés de GNU/Linux. Le but ? Faire tourner Linux, le système d’exploitation libre et gratuit, sur les Mac équipés de la dernière génération de puces ARM d’Apple, nommées Apple Silicon. Avant, on pouvait utiliser Windows et Linux sur les Mac grâce aux puces Intel et des outils comme Boot Camp, mais depuis que Apple a changé ses puces pour des modèles ARM, c’est fini.

Depuis trois ans, une équipe de passionnés bosse sur ce projet. Ils ont même réussi un gros coup : faire fonctionner une version spéciale de Linux, appelée Fedora Asahi Linux, avec l’environnement de bureau KDE Plasma, sur ces Mac. Et ça fonctionne. Mais, ce n’est pas de tout repos. Apple n’a pas donné beaucoup d’infos sur ses nouvelles puces, quasiment aucune documentation, donc l’équipe doit se débrouiller pour comprendre comment tout ça fonctionne. Comment ? Grâce à la rétro-ingénierie.

La rétro-ingénierie, c’est un peu comme décrypter un puzzle sans avoir l’image de référence. Imaginons que vous avez un objet ou un logiciel, mais vous n’avez pas les plans ou le code source qui expliquent comment il a été fabriqué. Avec la rétro-ingénierie, vous démontez cet objet ou analysez ce logiciel pièce par pièce pour comprendre comment il fonctionne. C’est une méthode souvent utilisée quand les informations techniques ne sont pas disponibles ou sont protégées. En gros, vous jouez les détectives technologiques.

D’importantes avancées récentes

Parmi les avancées récentes, partagées sur le blog officiel, l’optimisation de l’autonomie est un des sujets importants. Les développeurs d’Asahi révèlent avoir significativement amélioré l’autonomie des Mac, qui peut être comparable avec les performances de macOS sur les mêmes appareils. Grâce à l’utilisation de l‘Energy-Aware Scheduling (EAS), le système peut désormais choisir le cœur de processeur le plus économe en énergie pour chaque tâche.

La compatibilité HDMI pour les puces Apple M1 et M2 est une autre avancée impressionnante, on peut bien plus facilement utiliser des écrans externes (en 4K @ 60 Hz). L’équipe a également réalisé des progrès significatifs dans la prise en charge graphique, notamment en implémentant OpenGL ES 3.1 et en gérant OpenGL 3.2 avec ses geometry shaders. Cette dernière prouesse est particulièrement impressionnante compte tenu de la non-compatibilité native des puces M d’Apple avec les geometry shaders.

Cependant, le développement n’est pas encore complet, surtout en ce qui concerne le HDMI sur les Mac M2 et la prise en charge d’écrans 4K supérieurs à 60 Hz. D’autres travaux importants sont en cours, allant de l’optimisation des connexions WLAN et Bluetooth à des améliorations du trackpad et de la Touch Bar.

Pour les plus aventureux, il est déjà possible de tester Fedora Asahi Remix sur les Mac M1 ou M2. Attention, il y a encore quelques soucis, comme l’absence de microphone ou de TouchID, mais dans l’ensemble, ça marche bien pour un usage quotidien. Bref, un challenge technique passionnant qui montre la force de la communauté Linux, et passionnant à suivre.

https://www.youtube.com/watch?v=UfrsyoFUXmU