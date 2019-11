Qualcomm vient d'annoncer la tenue de son Snapdragon Tech Summit à Hawai. L'événement, toujours prévue sur la fin de l'année, devrait nous dévoiler les nouveaux Snapdragon premium en prime d'autres puces.

Chaque année, Qualcomm organise à Hawaii un grand événement lors duquel il dévoile définitivement ses nouvelles plateformes pour l’année à venir. Décembre a beau être bien froid, le climat est tout à coup bien chaud alors qu’il dévoile le regain de puissance de ses processeurs phares.

Cette année encore, nous y aurons droit. Le constructeur américain vient de dévoiler les dates de son prochain Snapdragon Tech Summit, qui se déroulera à Maui (Hawaii) du 3 au 5 décembre.

Nouveau Snapdragon 865 en approche

Impossible d’ignorer la puce qui sera la star du show : le nouveau Snapdragon haut de gamme, qui selon toute vraisemblance s’appellera le Snapdragon 865 pour prendre la suite du Snapdragon 855. Nouveaux cœurs Kryo, nouveau GPU Adreno, voilà les deux aspects les plus évidents qu’il nous tarde de découvrir. La guerre de la 3D sur mobile est toujours plus forte, et Qualcomm n’hésite jamais à répondre frontalement à Apple sur ce point.

Mais ce n’est pas tout. Du fait qu’il a réalisé deux jours dédiés à la 5G sur son campus, on sait déjà que Qualcomm se focalise énormément sur la nouvelle technologie réseau. On s’attend à ce que son prochain modem, qui succédera au Snapdragon X50, s’intègre directement à la plateforme et ne soit plus une option : 2020 est l’année de la 5G.

Outre cela, il est dit que le Snapdragon 865 serait la plateforme de la mémoire RAM DDR5, bien plus véloce que la DDR4X utilisée depuis quelques années maintenant. Aussi, nos smartphones devraient avoir un regain de vitesse plus qu’intéressant en 2020. L’ISP, dédié à la photographie, du SoC devrait également être mis à jour face aux apparitions des capteurs à plus de 100 mégapixels.

Nouveaux SoC pour ordinateurs

L’année dernière, Qualcomm avait également profité de l’occasion pour nous montrer sa plateforme Snapdragon 8cx dédiée aux ordinateurs portables. Il y a fort à parier que celle-ci soit aussi de la partie pour cette fin 2019.

L’évolution de compatibilité avec Windows 10 est plutôt à voir du côté de Microsoft, mais cette plateforme devrait être rendue toujours plus puissante. On espère qu’une compatibilité 5G est également à l’ordre du jour pour pouvoir profiter du cloud gaming avec le plus grand confort, tout en offrant tout de même de meilleures performances en 3D et une meilleure autonomie.

FrAndroid couvrira bien évidemment l’événement. Le rendez-vous est pris pour début décembre : restez branchés sur le site !