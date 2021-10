Vous pouvez désormais vous monter un PC 100 %* Razer avec du Chroma RGB de partout

Razer vient de faire grossir son catalogue de produits : des ventilateurs, kits AiO et alimentations... de quoi monter un PC presque 100 % Razer.

Razer vient de dévoiler toute une nouvelle gamme d’accessoires pour PC. L’idée est de compléter son catalogue d’accessoires à destination des gamers.

Des ventilateurs, kits AiO et alimentations

Première brique essentielle, une carte mère pour PC de bureau. La X570 Taichi Razer Edition dernière est née de la collaboration avec ASRock, elle déjà commercialisée et basée sur le chipset AMD X570, la carte mère ASRock X570 Taichi Razer Edition est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen 3000/4000G/5000. Pour se démarquer, cette Taichi Razer Edition compte notamment sur l’écosystème Razer Chroma / Razer Synapse et les nombreuses LED qui équipent la bête…

Désormais, vous pourrez également compter sur de nouveaux accessoires pour le refroidissement mais aussi l’alimentation. En effet, Razer a présenté ses premiers ventilateurs, la série Kunai existe en 120 mm et du 140 mm (26 mm d’épaisseur) avec bien évidemment un éclairage RGB sous forme d’anneau que vous pourrez piloter directement via Chroma. Ces ventilateurs ont une connecteur PWM et un connecteur 5 V RGB à trois broches, vous pourrez les brancher sur le boitier de contrôle 5 V RGB.

En fonction des caractéristiques de votre boitier, vous pourrez en installer, deux, trois ou même quatre. Mais attention aux tarifs, le 120 mm est vendu 50 euros à l’unité ou 140 euros par pack de trois. Pour le 140 mm, c’est 55 euros l’unité et 160 euros par pack de trois.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il y a aussi un système de refroidissement par watercooling destiné au CPU, un All-in-One (AiO) nommé Razer Hanbo. Cela signifie que le système est tout intégré avec les radiateurs sur lesquels vous rajoutez des ventilateurs. Pas d’écran, le bloc de watercooling intègre le cercle lumineux RGB, comme tous les autres accessoires, ainsi qu’un logo Razer. Il existe en deux tailles, 240 et 360 mm, ce qui est très commun sur le marché pour ce produit.

Il y a aussi le Razer Katana, un bloc d’alimentation au format ATX avec une certification 80 Plus Platinum qui sera décliné avec des puissances entre 750 et 1200 Watts. On retrouve toujours, évidemment, l’anneau lumineux et la compatibilité Razer Chroma pour gérer les LED depuis le même logiciel Razer.

Notez que nous n’avons pas de prix pour les systèmes AiO et les blocs d’alimentation, ces derniers arriveront respectivement en novembre 2021 et début 2022. Bref, Razer aura bientôt toute une gamme de produits pour se frotter aux tenors du milieu, comme Asus, MSI, Corsair et ainsi de suite. Pour rappel, Razer a déjà commercialisé des oîtiers ATX et Mini-ITX avec portes pivotantes en verre trempé et, évidemment, Razer Chroma RGB.