Oups… le masque de Razer ne serait pas aussi filtrant que prévu

Initialement annoncés comme certifiés N95, l’équivalent américain du FFP2, les masques Razer Zephyr ne seraient pas aussi efficaces contre le Covid que cela le laissait sous-entendre. La marque a été contrainte de préciser à nouveau que ses masques n’étaient pas des « dispositifs médicaux ».

Peu après l’annonce au CES 2022 de son nouveau masque doté de RGB, le Zephyr Pro, Razer s’est retrouvé dans la tourmente. En cause, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et un article sur PC Mag qui pointaient tous dans la même direction : le masque de Razer ne possédait finalement pas de certification N95, l’équivalent du FFP2 pour le territoire américain, contrairement à ce que laissait entendre la marque.

La certification N95 correspond à un niveau de protection plus important que celle d’un masque chirurgical classique, comme nous en portons tous régulièrement depuis le début de la pandémie. Il s’agit d’un matériel médical en somme, qui doit posséder une certification auprès des agences de santé.

En outre, comme le souligne The Verge, il ne suffit pas que le filtre soit capable de stopper 95 % des particules, mais il faut aussi que le reste du masque soit testé comme il se doit.

Razer a d’ailleurs confirmé tout cela dans un tweet : « Les produits Razer Zephyr et Zephyr Pro ne sont pas des dispositifs médicaux, des respirateurs, des masques chirurgicaux ou des équipements de protection individuelle (EPI) et ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements médicaux ou cliniques. »

*The Razer Zephyr and Zephyr Pro are not medical devices, respirators, surgical masks, or personal protective equipment (PPE) and are not meant to be used in medical or clinical settings.

