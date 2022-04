Razer et Lambda s’associent pour créer un PC portable dédié au machine learning

Il s'appelle le Tensorbook : ce nouveau PC portable haut de gamme est un champion en intelligence artificielle. Il a été élaboré par Razer, en partenariat avec Lambda, entreprise spécialisée dans l'IA.

Razer et Lambda se sont associés pour donner naissance à un ordinateur portable très haut de gamme, spécifiquement dédié au traitement de l’intelligence artificielle, et plus précisément au machine learning.

Si l’on connait bien l’entreprise Razer, spécialisée dans les PC et les accessoires gaming, on connait moins Lambda. Cette société américaine vend des logiciels de machine learning et de deep learning, ainsi que du matériel informatique adapté à ces utilisations. Une société qui pèse, puisqu’elle compte de grands noms dans ses clients, tels que Microsoft ou Intel.

Un puissant ultraportable Razer

Lambda a donc fait appel à Razer, habitué des laptops soumis à un usage exigeant, pour réaliser son premier PC portable. Le résultat : le Tensorbook, un monstre de puissance, équipé d’un matériel conçu pour le développement de l’IA.

En le peignant en noir, le Tensorbook ressemblerait à s’y méprendre à un Razer Blade 15. Il est proposé dans un châssis aluminium couleur argent, et Razer a bien évidemment abandonné son emblématique vert néon pour laisser la place au violet de Lambda.

Le Tensorbook de dos // Source : Lambda Clavier du Tensorbook // Source : Lambda

Côté matériel, on peut dire que rien n’a été laissé au hasard : le Tensorbook n’embarque que des composants premium. Il est ainsi propulsé par un processeur Intel Core i7-11800H, et profite de toute la puissance du GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, avec pas moins de 16 Go de VRAM. Côté RAM, peu de chance qu’il y ait des ralentissements, grâce aux 64 Go de mémoire DDR4. Le stockage de 2 Go est assuré par un SSD en NVMe PCIe 4.0.

L’écran de 15,6 pouces, quant à lui, dispose aussi de belles qualités : une définition en 2K (2560 x 1440 px) et un haut taux de rafraichissement de 165 Hz. La connectique est bien fournie, avec deux ports Thunderbolt 4, trois ports USB-A 3.2, ainsi qu’un port HDMI et un lecteur de cartes SD.

Tensorbook : un PC portable pour l’IA

Mais c’est aussi sur le plan logiciel que le Tensorbook se démarque, notamment des modèles dédiés au gaming. Il tourne en effet sous Ubuntu 20.04, et est livré avec la suite Lambda Stack, qui regroupe des drivers, ainsi que les logiciels et bibliothèques tels que PyTorch, le framework TensorFlow, CUDA et cuDNN. Le Tensorbook est bien évidemment un PC d’abord destiné aux professionnels de l’IA, plutôt qu’à des clients simplement à la recherche de puissance.

Bien sûr, tout ceci a un prix : 3499,99 dollars pour le modèle de base. La version la plus chère, vendue à 4999,99 dollars, intègre Ubuntu et Windows en dual-boot, ainsi qu’une meilleure garantie. Le petit bijou de Razer et Lambda peut être acheté sur le site officiel de Lambda.

