Razer dévoile son Blade 14 : un PC portable gaming sobre et compact

Razer décline sa gamme d'ultraportable avec un tout nouveau modèle équipé d'un écran de 14 pouces. Les caractéristiques sont très alléchantes.

Razer n’a pas toujours réussi à convaincre avec ses ultraportables gaming, mais la dernière livraison en date est très bonne. Le Razer Blade 16 est l’un des meilleurs PC portables que nous avons testé depuis longtemps avec son écran novateur, ses performances et son design sobre.

La marque dévoile aujourd’hui une nouvelle déclinaison de ce design si réussi avec un modèle 14 pouces développé avec AMD et Nvidia.

Des caractéristiques alléchantes

Comme son nom l’indique, le Razer Blade 14 est donc équipé d’un écran de 14 pouces au format 16:10 avec une définition de 2560 x 1440 pixels à 240 Hz (500 nits et 100% du DCI-P3). Cela lui permet d’avoir un chassis très compact pour un PC de sa catégorie : 17,99 mm d’épaisseur pour 1,84 kg sur la balance.

La connectique est plutôt généreuse pour une machine de cette taille. On retrouve un port USB-C USB4 et un port USB-A (USB 3.2 Gen 2) à gauche et à droite ainsi qu’un port HDMI, un port d’alimentation et un port jack 3,5 mm.

Sous le capot, on retrouve un tout nouveau processeur AMD Ryzen 9 7940HS accompagné d’une puce GeForce RTX 40 (jusqu’à 140W de TGP) et de la mémoire vive DDR5-5600. La batterie de 68,1 Wh promet d’être endurante, pour peu que l’on soit économe dans l’usage du PC.

La puce AMD Ryzen intègre la solution Ryzen AI récemment dévoilé ainsi que Microsoft Pluton pour la sécurité de l’appareil.

Le Razer Blade 14 devrait être commercialisé dans les jours à venir à partir de 2799,99 euros.

