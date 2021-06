Razer Blade 14 : la marque passe aussi à AMD Ryzen pour l’ultraportable « ultime »

C'est l'annonce surprise de cet E3 2021. Razer dévoile un PC ultraportable Blade 14 pour les gamers. La marque s'équipe pour la première fois chez AMD plutôt qu'Intel.

Depuis plus d’un an, AMD fait un véritable comeback que ce soit sur les PC fixe ou les PC portables. Avec ses processeurs Ryzen 4000 puis 5000, la marque a réellement réussi à séduire les fabricants de PC d’adopter ses solutions plutôt que celles d’Intel, son grand concurrent. Il faut dire que ce dernier a eu bien des difficultés à faire évoluer ses process de fabrication et son architecture. Cela pourrait bientôt évoluer, mais pour l’heure, il est simple de recommander des PC AMD : ils sont moins chers, plus performants et plus autonomes que leurs concurrents généralement.

Il y a toutefois quelques marques qui n’avaient pas encore fait leurs transitions d’Intel vers AMD. À chaque présentation de PC Razer, la presse posait la question d’une machine AMD. C’est lors de cet E3 2021 que la marque a fini par présenter son premier : voici le Razer Blade 14 propulsé par AMD.

Un ultraportable sobre et ambitieux

Le Razer Blade 14 reprend les traits de la gamme Blade que l’on connait bien et plutôt bien appréciés. C’est une machine à l’allure sobre, malgré le clavier RGB, avec un châssis entièrement en aluminium anodisé d’un revêtement noir mat. Les dimensions du châssis sont réduites : 319,7 x 220 x 16,8 mm pour un poids de 1,78 kg.

Abandon d’Intel oblige, la connectique du PC a été revue. Il faudra donc faire l’impasse sur du Thunderbolt et la compatibilité avec l’eGPU Razer Core qui se base sur ce connecteur. Le Razer Blade 14 propose 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (le format classique) et 2 Ports USB 3.2 Gen 2 Type-C (avec Power Delivery et Display Port 1.4). Le bon point, c’est l’ajout d’un port HDMI 2.1 en plus des ports USB et du port jack 3,5 mm.

Précisons également que la caméra HD 720p intégrée est compatible Windows Hello grâce à un capteur infrarouge.

Des performances de haut rang

Mais là où on attend le Razer Book 14 c’est sur ses composants internes. La marque propose sur toutes les configurations un processeur AMD Ryzen 9 5900 HX avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence montant à 4,6 GHz en mode Boost. Il sera épaulé dans tous les cas par un GPU Nvidia GeForce RTX série 30 qui sera selon les configurations une RTX 3060, 3070 ou 3080. Les 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz et le SSD de 1 To NVMe complète bien le tableau, bien que l’on regrettera l’impossibilité d’augmenter la RAM du PC pour passer à 32 Go.

Avec le GPU, l’écran est l’autre élément qui va changer selon les configurations. La plus accessible intègre un écran 14 pouces Full HD 1920 x 1080 pixels à 144 Hz alors que les deux autres configurations proposent un écran QHD (2560 x 1440 pixels) à 165 Hz.

Si la fiche technique nous semble intéressante, il reste à découvrir comment la batterie de 61,6 Wh se comportera pour l’autonomie de la machine. Sur le papier, on semble être face à une machine ultrapuissante pour sa taille.

Date de sortie et prix

Le nouveau Razer Blade 14 avec processeur AMD est disponible dès maintenant sur la boutique de Razer où chez les commerçants partenaires de la marque. Les prix débutent à 2199,99 euros pour la version la moins chère et exclusive à la boutique Razer, et à 2599,99 euros pour la version QHD et RTX 3070 disponible chez les partenaires. Comptez 3199,99 euros pour la configuration haut de gamme avec RTX 3080.