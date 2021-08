Realme Book : le premier PC portable de la marque sera révélé ce mois d’août

La marque chinoise très tournée vers le marché indien prépare le lancement de son premier PC portable, a priori un PC d'entrée de gamme au design très fin.

Depuis plusieurs semaines, Realme tease son arrivée sur le marché des PC portables avec le Realme Book. On connait déjà son design et une partie de sa fiche technique, inspiré de l’Apple MacBook Air, ou encore du Huawei MateBook 14. La marque avait d’ailleurs présenté pour la première fois son nouvel appareil dans une enveloppe, allusion directe à la présentation du premier MacBook Air en 2008.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs PC portables à moins de 1000 euros en 2021 ?

La marque a continué les présentations début août avec des visuels, qui confirmaient alors un ratio 3:2 pour l’écran, ainsi qu’un angle d’ouverture de 180 degrés.

Présentation officielle ce mois d’août

On sait désormais quelle sera la date officielle de présentation du premier PC portable du constructeur chinois. Dans un post sur Weibo, le réseau social façon twitter chinois, la marque a indiqué que l’ordinateur sera présenté le 18 août à 9 h, heure française.

A priori, et au vu des premières fuites, il devrait s’agir d’un PC d’entrée de gamme, qui ne devrait pas coûter plus de 500 euros. Il devrait se voir équipé d’un processeur Intel Core i3 ou i5 de 11e génération, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD pour le modèle le moins cher.

Peu de chance de le voir en France

Côté connectique, les premiers visuels permettent de deviner la présence de deux ports USB classiques, et de deux ports USB-C, ainsi qu’un adaptateur jack 3,5 mm.

On sait aussi qu’il y a peu de chance que ce premier modèle soit adapté par chez nous. En effet, Realme est une marque très implantée sur le marché indien, et une sortie en France imposerait le sempiternel passage au clavier azerty.