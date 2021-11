Le Realme GT Neo 2 sort demain : voici son prix et ses configurations

Le Realme GT Neo 2 sera lancé ce mardi 16 novembre 2021 en France. Voici tous les détails concernant son prix et ses configurations.

Le Realme GT Neo 2 sort ce mardi 16 novembre en France. Pour rappel, ce smartphone connaît déjà un petit succès en Chine, sans doute grâce à un positionnement milieu de gamme assez malin.

La promesse est simple : pourquoi payer plus cher pour un smartphone premium si l’expérience offerte à ce prix est suffisante ? Cela passe notamment par un revêtement anti-trace pour donner un look plus chic ainsi qu’une fiche de fonctionnalités bien remplies.

On peut par exemple compter sur une charge rapide 65W, une batterie 5000 mAh, un écran 120 Hz, un Soc Qualcomm Snapdragon 870 5G ou encore un système de refroidissement censé être très performant (nous verrons cela en test).

Prix et disponibilité

Comme prévu, les prix et la date de sortie sont révélés ce 15 novembre 2021. De base, le smartphone est disponible à 469 euros pour sa version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et 549 euros pour celle équipée de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cependant, une offre de lancement sur « les premières ventes », disponible sur Amazon, AliExpress, Boulanger, Electro Dépôt et le site de Realme permet de les dégoter à un prix beaucoup plus faible. Comptez 369 euros pour la version la plus simple, et 449 euros pour la plus équipée.

