Realme s’apprête à lancer un smartphone baroudeur au design attrayant

Realme va lancer, la semaine prochaine, une nouvelle paire d'écouteurs sans fil ainsi qu'un smartphone au design plutôt attrayant, le Realme GT 2 Explorer Master.

L’été n’est pas forcément signe de repos pour les constructeurs de smartphones. Alors que Xiaomi a dévoilé lundi 4 juillet sa nouvelle gamme de smartphones Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, c’est au tour de Realme de prévoir une conférence pour la semaine prochaine.

Le constructeur chinois se prépare en effet à dévoiler un nouveau téléphone portable, le Realme GT2 Explorer Master, accompagné d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Realme Buds Air 3 Neo.

Les deux nouveaux produits sont d’ores et déjà affichés sur le site de Xiaomi où l’on peut découvrir leur design ainsi qu’une partie de leurs caractéristiques techniques.

Les Realme Buds Air 3 Neo seront ainsi des écouteurs sans fil avec un design à tiges et un format intra-auriculaire. Le constructeur communique par ailleurs sur « un confort et une bonne qualité sonore » sans donner toutefois davantage de détails. On peut également y voir que les écouteurs seront proposés au moins en blanc avec des tiges métalliques qui ne sont pas sans rappeler les OnePlus Buds Pro.

Pour rappel, les derniers écouteurs Realme en date sont les Realme Buds Air 3, présentés initialement en février dernier. Il s’agissait alors de bons écouteurs sans fil proposés à un prix attractif de 60 euros et proposant une réduction active du bruit. Pour l’heure, on ignore encore à quel tarif se positionneront les Realme Buds Air 3 Neo.

Un Realme GT2 Explorer Master au design attrayant

En plus de ces écouteurs sans fil, Realme prépare également le lancement d’un nouveau smartphone, le Realme GT2 Explorer Master. Comme son nom l’indique, il semble s’agir d’une déclinaison du Realme GT2. Néanmoins, le smartphone profiterait d’un nouveau design avec des bords plats, similaires à ce que propose Apple depuis quelques années avec ses iPhone. Exit également le dos texturé et la signature du designer Naoto Fukasawa. Le smartphone adoptera une teinte bi ton avec un dos beige et des contours bronze foncés. Le module photo a également été revu pour intégrer trois appareils photo dont l’emplacement semble rapprocher le smartphone du Realme GT Neo 3.

Là aussi, on ignore encore à quel prix sera proposé le Realme GT2 Explorer Master. On en saura plus sur le prix, les caractéristiques et la disponibilité des deux produits lors de leur présentation. Celle-ci aura lieu le 12 juillet en Chine.

