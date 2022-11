Realme se lance dans l’assurance à petit prix pour protéger votre smartphone

Raelme lance sa première formule d'assurance pour protéger les téléphones que vous lui achetez. D'une durée de deux ans maximum, elle peut couvrir les divers dégâts et le vol, à partir de 3 euros par mois.

Après avoir présenté le Realme 10 il y a quelques jours, la marque annonce une assurance pour les smartphones Realme à partir de 3 euros par mois, disponible sur tous les modèles. Chose amusante, le programme a le même nom que celui de Samsung, à savoir Care+.

Le programme Care+ de Realme

Dans un délai de trente jours après l’achat d’un appareil, les consommateurs de Realme peuvent désormais souscrire au programme Care+ dont les abonnements débutent à 2,99 euros par mois. Une formule disponible dans six pays : la France, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, l’Allemagne et la République Tchèque. Care+ sera ouvert au reste de l’Europe l’année prochaine.

Cette assurance couvre les dommages et le vol dans la limite de deux sinistres par an. Les dommages couverts sont ceux « liés à l’eau, de fissures sur l’écran, de dégâts résultant d’un déversement de liquide ou de défauts de l’appareil ». Care+ couvre aussi les dégâts qui surviendraient « pendant les séjours temporaires à l’étranger » et l’abonnement inclut l’envoi du smartphone à réparer. Les acheteurs peuvent y souscrire pour une durée maximale de deux ans.

Tous les smartphones Realme peuvent être couverts

La marque précise dans son communiqué que « cette assurance est applicable à l’ensemble des smartphones Realme achetés en ligne et dans les magasins revendeurs ». A priori, tous les modèles du constructeur peuvent être couverts. Malheureusement, ses tablettes tactiles, à savoir la Realme Pad et la Realme Pad Mini ne peuvent être prises en charge par Care+.

Prix du smartphone Franchise Mensualités

(ADLD + vol) < 250€ 25€ 3,99€ < 500€ 50€ 4,99€ < 750€ 50€ 6,99€ > 750€ 75€ 7,99€

ADLD signifie « Assurance dégâts accidentels et dommages liés aux liquides ». Care+ propose aussi une option qui ne comprend pas la couverture des vols et est un euro moins chère. La franchise est ici le montant que vous auriez à payer pour chaque réparation. Comme vous pouvez le constater, elle varie selon le prix d’achat du téléphone.

Pour le moment, seule une page du site français de Realme mentionne l’assurance Care+, ce qui fait que peu d’informations sont disponibles. Elle nous apprend d’ailleurs que le service est apporté par Aftersales Goup BV, entreprise spécialisée basée aux Pays-Bas.

