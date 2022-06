Samsung étend son assurance Care+ au vol et à ses ordinateurs portables

Samsung annonce étendre la couverture de son assurance pour smartphones, tablettes et montres connectées Care+ au vol et va permettre d'effectuer deux demandes de réparation ou de remplacement chaque année.

Samsung possède son propre service d’assurance pour ses produits : smartphones, tablettes, montres. La marque annonce étendre dès maintenant son offre en couvrant désormais le vol en plus des dommages accidentels. Par ailleurs, il est possible « d’effectuer jusqu’à 2 demandes de réparation ou de remplacement par an ».

Vous pouvez souscrire à cette assurance soit lors de l’achat d’un produit assurable sur le site de Samsung ou dans les 30 jours après votre achat, si vous l’avez effectué en France métropolitaine.

Que couvre l’assurance Samsung Care+ ?

Ce contrat d’assurance permet de couvrir les « dommages accidentels ». Sur son site dédié, Samsung précise que cela s’applique sur les dommages à l’écran, mais aussi par exemple aux « dommages causés par des liquides […] affectant la fonctionnalité du smartphone ». Les réparations sont effectuées dans des « centres de réparation Samsung agréés et uniquement avec des pièces d’origine ».

Désormais, le vol est également couvert, donc si le vôtre vous est dérobé, Samsung pourra vous le remplacer. Si auparavant l’assurance ne couvrait qu’un seul sinistre par an, ce sera désormais deux.

Vous pouvez assurer votre ordinateur portable Galaxy

Samsung continue d’étendre son assurance en prenant désormais ses ordinateurs portables. Il devient donc possible d’assurer un ordinateur portable Galaxy, comme le Galaxy Book 2 Pro ou sa version 360 (la version convertible).

Si sur des smartphones milieu de gamme cette assurance n’est pas très intéressante, elle peut l’être du côté des smartphones haut de gamme, comme le S22 ou encore sur les pliables de Samsung. Ces derniers ont un écran difficile à remplacer ; si vous deviez (on ne l’espère pas) le remplacer suite à une casse ou à un dysfonctionnement (et que la garantie est passée), avoir une assurance pourrait vous coûter moins cher.

